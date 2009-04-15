nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Что думают тюменцы об Алле Пугачевой

15 апреля 2009, 16:57
Сегодня Алла Борисовна Пугачева празднует юбилей. Мы уже привыкли слышать фразу, «с именем Пугачевой связана целая эпоха». А что думают по этому поводу тюменцы? Корреспондент Nashgorod.ru решил найти ответ на этот вопрос.

Сегодня Алла Борисовна Пугачева празднует юбилей. Мы уже привыкли слышать фразу, «с именем Пугачевой связана целая эпоха». А что думают по этому поводу тюменцы? Корреспондент Nashgorod.ru решил найти ответ на этот вопрос и заодно выяснить, какую песню Аллы Борисовны люди любят больше всего.

Вопросы звучали так:

1. Какая у вас любимая песня Аллы Пугачевой?

2. Считаете ли вы Аллу Борисовну примой российской эстрады?

3. Можно ли говорить об эпохе Пугачевой?

Наталья, 22 года, редактор:

1.Позови меня с собой.

2.Я вообще не считаю, что можно говорить о таком явлении, как прима на российской эстраде. Чепуха все это. Потому - нет.

3.Лично я себя к эпохе Пугачевой не отношу, потому могла бы ответить, нет. Но так как я неоднократно слышала, что люди, сидя в ресторане, или лежа в больнице, могут часами обсуждать Пугачеву и ее личную жизнь, на этот вопрос отвечу: скорее, да.

Аня, 25 лет, дизайнер:

1. Любовь, похожая на сон.

2. Естественно!

3. Если можно говорить и об эпохе Бьорк например - то да.

Камилла, 25 лет, переводчик:

1. Много любимых, но самая любимая, наверное, «Этот мир придуман не нами».

2. Я считаю, что да.

3. В музыкальном мире - несомненно!

Александр, 27 лет, программист:

1. Почему-то вспоминается песня «Свеча».

2. Да.

3. Нет, нужно говорить об эпохе советских певцов, таких как Леонтьев, Кобзон, Магомаев, в советское время были либо великие певцы, либо их не было. Это с конца 80-х на сцене появились раскрученные звезды, а тогда на эстраде пели хорошо все. Поэтому говорить об одной только Пугачевой нельзя.

Светлана, 38 лет, директор по связям с общественностью:

1. «Три счастливых дня было у меня». С этой песней связаны три счастливых дня, которые у меня были. И еще «Привет-привет, пока-пока. Я очень буду ждать звонка». Я пела ее на 15-летии окончания школы

2. Однозначно

3. Да, и эта эпоха закончилась года 4 назад

Ирина, 22 года, журналист:

1. Одна из любимых песен – «Любовь, похожая на сон».

2. Примой российской эстрады я её считаю. Ведь она сделала карьеру на сцене не только себе, но и помогла другим талантливым людям покорить российские сердца.

3. Это как-то чересчур громко звучит: "Эпоха Пугачёвой". Ведь, помимо неё, в 20 веке творило ещё множество других людей. А так, конечно, она большая молодец.

Андрей Заплатин, 24 года, столяр:

1. «Арлекино». Я шут, я арлекин, я просто смех.

2. Никакая она не прима. Может когда то была, но точно не сейчас. Она как сигарета «Прима» теперь.

3. «Эпохой» время славы Пугачёвой можно назвать только с учётом очень низкой сейсмической активности культуры этого времени. На самом же деле это еле различимые толчки.

Надежда, 24 года, обозреватель рынка недвижимости:

1. «Жииизнь невозможно повернуть назаааад...» - это из "Чучела", где ее дочь играла. Вообще считаю, что у нее было много достойных песен в 70-80 годах, когда она начинала, а последние лет 10 она стала неинтересна. По крайней мере, мне. Может, кому-то и нравится.

2. Наверное, да.

3) Да, ибо мало кто не слышал ни одной ее песни и не цитировал "миллион алых роз" или "я как айсберг в океане...", и кино про нее снимали, и в мультиках "Ну, погоди!" она фигурировала, и в анекдотах, кстати. Все это показатели народной любви и внимания. К тому же, пела она достаточно долго, не год и не два, а и вправду целую эпоху. Двух президентов пережила.

Дарья, 20 лет, студентка:

1. Любимая песня, их, скорее, несколько. «Миллион алых роз» - это классика. «Мне нравится» - из фильма «Ирония судьбы». Люблю фильм, шикарные песни в её исполнении. Вообще поняла, что нравятся старые её песни, когда участвовала в выступлениях пародиста Пугачевой, как говорят, обладателя точной копии её голоса - Андрея Рябушинского. Еще люблю песню «Доченька». Ну просто потому, что она добрая.

2. Вопрос спорный. Сейчас она какая то испорченная стала, что ли. Эти замужества, Максим Галкин... В общем, скандалы опустили её в моих глазах, да и творчество оставляло желать лучшего в последнее время. Но поначалу да, это была прима.

3. Ну и наверно эпоха её была все-таки, но уже лет десять как прошла.

Георгий, 34 года, слесарь:

1. «Паромщик».

2. Прима... навряд ли, вот первой советской поп-звездой - да!

3. Слишком уж у нас много людей, с которыми связывают разные эпохи! Я не считаю, что Пугачева столько сделала, особенно в последние годы, поэтому... эпоха Пугачевой, скорее так могут говорить близкие ей люди, а для меня это просто время, в котором жила и трудилась Алла Борисовна! Я, конечно, уважаю ее за творчество, но эпоху в честь нее, я думаю, возводить слишком много чести!

Каролина Клинтон, писательница:

1. «Господи, кого ж я любила» - что-то такое в первой строчке, как правильно называется, не могу сказать. Возможно, это песенка про меня.

2. Для меня это очень странно, но факт. Хотя теперь, возможно, с приставкой экс.

3. Да, ее влияние несомненно. Плохо это или хорошо - вопрос отдельный.

#Новости#Музыка#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25