Что думают тюменцы об Алле Пугачевой

Сегодня Алла Борисовна Пугачева празднует юбилей. Мы уже привыкли слышать фразу, «с именем Пугачевой связана целая эпоха». А что думают по этому поводу тюменцы? Корреспондент Nashgorod.ru решил найти ответ на этот вопрос и заодно выяснить, какую песню Аллы Борисовны люди любят больше всего.
Вопросы звучали так:
1. Какая у вас любимая песня Аллы Пугачевой?
2. Считаете ли вы Аллу Борисовну примой российской эстрады?
3. Можно ли говорить об эпохе Пугачевой?
Наталья, 22 года, редактор:
1.Позови меня с собой.
2.Я вообще не считаю, что можно говорить о таком явлении, как прима на российской эстраде. Чепуха все это. Потому - нет.
3.Лично я себя к эпохе Пугачевой не отношу, потому могла бы ответить, нет. Но так как я неоднократно слышала, что люди, сидя в ресторане, или лежа в больнице, могут часами обсуждать Пугачеву и ее личную жизнь, на этот вопрос отвечу: скорее, да.
Аня, 25 лет, дизайнер:
1. Любовь, похожая на сон.
2. Естественно!
3. Если можно говорить и об эпохе Бьорк например - то да.
Камилла, 25 лет, переводчик:
1. Много любимых, но самая любимая, наверное, «Этот мир придуман не нами».
2. Я считаю, что да.
3. В музыкальном мире - несомненно!
Александр, 27 лет, программист:
1. Почему-то вспоминается песня «Свеча».
2. Да.
3. Нет, нужно говорить об эпохе советских певцов, таких как Леонтьев, Кобзон, Магомаев, в советское время были либо великие певцы, либо их не было. Это с конца 80-х на сцене появились раскрученные звезды, а тогда на эстраде пели хорошо все. Поэтому говорить об одной только Пугачевой нельзя.
Светлана, 38 лет, директор по связям с общественностью:
1. «Три счастливых дня было у меня». С этой песней связаны три счастливых дня, которые у меня были. И еще «Привет-привет, пока-пока. Я очень буду ждать звонка». Я пела ее на 15-летии окончания школы
2. Однозначно
3. Да, и эта эпоха закончилась года 4 назад
Ирина, 22 года, журналист:
1. Одна из любимых песен – «Любовь, похожая на сон».
2. Примой российской эстрады я её считаю. Ведь она сделала карьеру на сцене не только себе, но и помогла другим талантливым людям покорить российские сердца.
3. Это как-то чересчур громко звучит: "Эпоха Пугачёвой". Ведь, помимо неё, в 20 веке творило ещё множество других людей. А так, конечно, она большая молодец.
Андрей Заплатин, 24 года, столяр:
1. «Арлекино». Я шут, я арлекин, я просто смех.
2. Никакая она не прима. Может когда то была, но точно не сейчас. Она как сигарета «Прима» теперь.
3. «Эпохой» время славы Пугачёвой можно назвать только с учётом очень низкой сейсмической активности культуры этого времени. На самом же деле это еле различимые толчки.
Надежда, 24 года, обозреватель рынка недвижимости:
1. «Жииизнь невозможно повернуть назаааад...» - это из "Чучела", где ее дочь играла. Вообще считаю, что у нее было много достойных песен в 70-80 годах, когда она начинала, а последние лет 10 она стала неинтересна. По крайней мере, мне. Может, кому-то и нравится.
2. Наверное, да.
3) Да, ибо мало кто не слышал ни одной ее песни и не цитировал "миллион алых роз" или "я как айсберг в океане...", и кино про нее снимали, и в мультиках "Ну, погоди!" она фигурировала, и в анекдотах, кстати. Все это показатели народной любви и внимания. К тому же, пела она достаточно долго, не год и не два, а и вправду целую эпоху. Двух президентов пережила.
Дарья, 20 лет, студентка:
1. Любимая песня, их, скорее, несколько. «Миллион алых роз» - это классика. «Мне нравится» - из фильма «Ирония судьбы». Люблю фильм, шикарные песни в её исполнении. Вообще поняла, что нравятся старые её песни, когда участвовала в выступлениях пародиста Пугачевой, как говорят, обладателя точной копии её голоса - Андрея Рябушинского. Еще люблю песню «Доченька». Ну просто потому, что она добрая.
2. Вопрос спорный. Сейчас она какая то испорченная стала, что ли. Эти замужества, Максим Галкин... В общем, скандалы опустили её в моих глазах, да и творчество оставляло желать лучшего в последнее время. Но поначалу да, это была прима.
3. Ну и наверно эпоха её была все-таки, но уже лет десять как прошла.
Георгий, 34 года, слесарь:
1. «Паромщик».
2. Прима... навряд ли, вот первой советской поп-звездой - да!
3. Слишком уж у нас много людей, с которыми связывают разные эпохи! Я не считаю, что Пугачева столько сделала, особенно в последние годы, поэтому... эпоха Пугачевой, скорее так могут говорить близкие ей люди, а для меня это просто время, в котором жила и трудилась Алла Борисовна! Я, конечно, уважаю ее за творчество, но эпоху в честь нее, я думаю, возводить слишком много чести!
Каролина Клинтон, писательница:
1. «Господи, кого ж я любила» - что-то такое в первой строчке, как правильно называется, не могу сказать. Возможно, это песенка про меня.
2. Для меня это очень странно, но факт. Хотя теперь, возможно, с приставкой экс.
3. Да, ее влияние несомненно. Плохо это или хорошо - вопрос отдельный.