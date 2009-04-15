Что думают тюменцы об Алле Пугачевой

3) Да, ибо мало кто не слышал ни одной ее песни и не цитировал "миллион алых роз" или "я как айсберг в океане...", и кино про нее снимали, и в мультиках "Ну, погоди!" она фигурировала, и в анекдотах, кстати. Все это показатели народной любви и внимания. К тому же, пела она достаточно долго, не год и не два, а и вправду целую эпоху. Двух президентов пережила.