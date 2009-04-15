"Броненосец Потемкин" признан одним из самых влиятельных фильмов в истории

В список вошли творения корифеев мирового кинематографа Уэллса, Куросавы, Хичкока и даже один мультфильм студии Disney - "Белоснежка и 7 гномов". В рейтинг попала и гордость отечественной школы кино - советский фильм "Броненосец Потемкин", снятый Сергеем Эйзенштейном в 1925 году. Что интересно в "топ", составленный специально к 15-летию телеканала, вошли далеко не "самые важные" и не "первые в истории" фильмы, а только те картины, которые формировали облик кинематографа и вкусы публики.