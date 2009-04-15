"Броненосец Потемкин" признан одним из самых влиятельных фильмов в истории

В список вошли творения корифеев мирового кинематографа Уэллса, Куросавы, Хичкока и даже один мультфильм студии Disney - "Белоснежка и 7 гномов". В рейтинг попала и гордость отечественной школы кино - советский фильм "Броненосец Потемкин", снятый Сергеем Эйзенштейном в 1925 году. Что интересно в "топ", составленный специально к 15-летию телеканала, вошли далеко не "самые важные" и не "первые в истории" фильмы, а только те картины, которые формировали облик кинематографа и вкусы публики.
ТОП-15 фильмов в истории (по времени создания)
1. "Рождение нации" (1915)
2. "Броненосец Потемкин" (1925)
3. "Метрополис" (1927)
4. "42-я улица" (1933)
5. "Это случилось однажды ночью" (1934)
6. "Белоснежка и семь гномов" (1937)
7. "Унесенные ветром" (1939)
8. "Дилижанс" (1939)
9. "Гражданин Кейн" (1941)
10. "Похитители велосипедов" (1947)
11. "Расемон" (1950)
12. "Искатели" (1956)
13. "На последнем дыхании" (1959)
14. "Психо" (1960)
15. "Звездные войны" (1977)