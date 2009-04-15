Безработные тюменцы получат востребованную специальность

Это способствует повышению их профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.
Центры занятости населения заключают договоры с учебными заведениями, на базе которых проходят обучение безработные граждан.
Продолжительность обучения, как правило, в зависимости от выбранного курса может составлять от 2 до 10 месяцев.
Обучение осуществляется по профессиям, востребованным на рынке труда. На сегодняшний день это – машинист автомобильного крана, моторист рулевой, бухгалтер, повар, продавец, парикмахер, массажист, оператор по искусственному осеменению животных, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
На сегодняшний день по югу Тюменской области к обучению по направлению центров занятости обучения приступили 2 056 человек, по 83 профессиям (специальностям), 63 из которых рабочие. Обучение осуществляется на базе 50 образовательных учреждений, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Департамента занятости населения Тюменской области.
В качестве дополнительной меры содействия занятости населения Программой по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке труда в 2009 году предусмотрена организация опережающего профессионального обучения сотрудников, находящихся под риском увольнения. Работодателю, стремящемуся в кризисной ситуации сохранить свои кадры, предоставляется возможность переобучить работников, находящихся под риском увольнения, по профессиям, расширяющим их профессиональные возможности. На сегодняшний день заключено и профинансировано 5 договоров на предоставление субсидий работодателям по организации опережающего обучения 78 работников, находящихся под риском увольнения.
За консультациями по вопросам профессионального обучения безработных, в том числе опережающего обучения работников, находящихся под риском увольнения, можно обращаться в центр занятости населения по месту жительства, а также в отдел профориентации и профессионального обучения департамента занятости населения Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 в, корпус 2 или по телефону 21-02-72.
Жители г. Тюмени и Тюменского района могут обращаться в ГАУ ТО ЦЗН г. Тюмени и Тюменского района по адресу: ул. Республики, 204 «в», корпус 3, или по телефону: 21-49-83.