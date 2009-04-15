Безработные тюменцы получат востребованную специальность

В качестве дополнительной меры содействия занятости населения Программой по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке труда в 2009 году предусмотрена организация опережающего профессионального обучения сотрудников, находящихся под риском увольнения. Работодателю, стремящемуся в кризисной ситуации сохранить свои кадры, предоставляется возможность переобучить работников, находящихся под риском увольнения, по профессиям, расширяющим их профессиональные возможности. На сегодняшний день заключено и профинансировано 5 договоров на предоставление субсидий работодателям по организации опережающего обучения 78 работников, находящихся под риском увольнения.