nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Безработные тюменцы получат востребованную специальность

15 апреля 2009, 10:06
Одним из направлений активной политики органов службы занятости населения является предоставление государственных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения.
Сюжет
Тюмень

Это способствует повышению их профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.

Центры занятости населения заключают договоры с учебными заведениями, на базе которых проходят обучение безработные граждан.

Продолжительность обучения, как правило, в зависимости от выбранного курса может составлять от 2 до 10 месяцев.

Обучение осуществляется по профессиям, востребованным на рынке труда. На сегодняшний день это – машинист автомобильного крана, моторист рулевой, бухгалтер, повар, продавец, парикмахер, массажист, оператор по искусственному осеменению животных, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

На сегодняшний день по югу Тюменской области к обучению по направлению центров занятости обучения приступили 2 056 человек, по 83 профессиям (специальностям), 63 из которых рабочие. Обучение осуществляется на базе 50 образовательных учреждений, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Департамента занятости населения Тюменской области.

В качестве дополнительной меры содействия занятости населения Программой по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке труда в 2009 году предусмотрена организация опережающего профессионального обучения сотрудников, находящихся под риском увольнения. Работодателю, стремящемуся в кризисной ситуации сохранить свои кадры, предоставляется возможность переобучить работников, находящихся под риском увольнения, по профессиям, расширяющим их профессиональные возможности. На сегодняшний день заключено и профинансировано 5 договоров на предоставление субсидий работодателям по организации опережающего обучения 78 работников, находящихся под риском увольнения.

За консультациями по вопросам профессионального обучения безработных, в том числе опережающего обучения работников, находящихся под риском увольнения, можно обращаться в центр занятости населения по месту жительства, а также в отдел профориентации и профессионального обучения департамента занятости населения Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 в, корпус 2 или по телефону 21-02-72.

Жители г. Тюмени и Тюменского района могут обращаться в ГАУ ТО ЦЗН г. Тюмени и Тюменского района по адресу: ул. Республики, 204 «в», корпус 3, или по телефону: 21-49-83.

#Новости#Образование#Работа#Тюмень#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25