Audi поднимает цены на автомобили в России

"В связи с девальвацией рубля и изменением его курса по отношению к евро мы приняли решение о повышении розничных цен на модельный ряд Audi. Однако для поддержания интереса со стороны наших клиентов к покупке нового автомобиля Audi мы одновременно подготовили и ряд привлекательных пакетных предложений на различные модели (Audi A3, A4, A6 и TT)", – отметил Тилл Браунер, глава Audi Russia.
Модель Audi A3 теперь стоит 917 700 – 1 092 100 рублей, A3 Sportback – 942 700 – 1 117 100 рублей, A4 – 1 111 500 – 1 920 000 рублей, A5 – 1 583 200 – 2 667 400 рублей, A6 – 1 587 200 – 3 817 500 рублей, A6 Allroad – 2 416 900 – 3 123 200 рублей, RS6 – 4 673 080 – 4 745 480 рублей, Q5 – 1 618 300 – 2 207 700 рублей, Q7 – 2 618 000 – 5 214 900 рублей, A8 – 2 894 600 – 5 473 900 рублей, TT – 1 513 400 – 2 365 200 рублей, R8 – 5 021 500 – 5 342 500 рублей.