Audi поднимает цены на автомобили в России

"В связи с девальвацией рубля и изменением его курса по отношению к евро мы приняли решение о повышении розничных цен на модельный ряд Audi. Однако для поддержания интереса со стороны наших клиентов к покупке нового автомобиля Audi мы одновременно подготовили и ряд привлекательных пакетных предложений на различные модели (Audi A3, A4, A6 и TT)", – отметил Тилл Браунер, глава Audi Russia.