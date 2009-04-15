Активисты волонтерских отрядов поговорят о наркотиках в «Ребячьей республике»

Для участия в зональной школе в Тюмень приедут 300 волонтеров из 26 муниципальных образований Тюменской области. Активисты посетят теоретические и практические занятия, охватывающие десять направлений волонтерской деятельности (организация массового профилактического мероприятия, профилактической акции, создание сюжетов и статей для СМИ, агитбригады, наглядную профилактическую работу, мотивация на участие в тестировании и др.).
Ребята примут участие в дискуссионном клубе, где будут обсуждаться такие актуальные для молодежи темы как «Можно ли посещать дискотеку без риска быть вовлеченным в употребление наркотиков?», «Тестирования на наркотики: необходимая мера социального контроля или нарушение прав человека?» и др. По итогам каждого из направлений будут созданы творческие проекты, которые будут представлены на суд экспертов.
Кто же такие волонтеры? Это молодые люди 14-25 лет, безвозмездно занимающиеся социально значимой деятельностью, оказывающие помощь тем, кто в этом нуждается.Большую часть информации о наркотических веществах подростки получают от своих друзей-сверстников. Зачастую эта информация носит ложный, мифологический характер и способствует формированию неадекватного отношения к наркотикам. Формированием негативного отношения к употреблению наркотиков в подростково-молодежной среде должны и могут заниматься специально подготовленные лидеры, освоившие установки и навыки безопасного поведения - волонтеры.
Зональная школа активистов волонтерских отрядов проводится в Тюменской области популярно, и каждый раз для ребят это новые знакомства и повышение уровня осознанного отношения к жизни. Полученный здесь опыт участники смогут воплотить, общаясь со своими сверстниками в территориях.