Активисты волонтерских отрядов поговорят о наркотиках в «Ребячьей республике»

Кто же такие волонтеры? Это молодые люди 14-25 лет, безвозмездно занимающиеся социально значимой деятельностью, оказывающие помощь тем, кто в этом нуждается.Большую часть информации о наркотических веществах подростки получают от своих друзей-сверстников. Зачастую эта информация носит ложный, мифологический характер и способствует формированию неадекватного отношения к наркотикам. Формированием негативного отношения к употреблению наркотиков в подростково-молодежной среде должны и могут заниматься специально подготовленные лидеры, освоившие установки и навыки безопасного поведения - волонтеры.