В Тюменской области женщина убила вахтовика и спрятала его труп в сарае

Находясь в состоянии опьянения, гость принялся стучать в дверь, требуя впустить его в дом. Не желая принимать гостей, женщина взяла разделочный нож и, подойдя к двери, спросила, кто пришёл. Услышав голос ранее знакомого ей мужчины, не желая впускать его, хозяйка открыла дверь и ничего не говоря, нанесла ему два удара ножом в висок. Когда потерпевший упал, она подошла и хладнокровно перерезала ему горло, после чего спрятала его труп в сарае.