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В Тюменской области женщина убила вахтовика и спрятала его труп в сарае

14 апреля 2009, 10:36
Тюменским межрайонным следственным отделом привлечена к уголовной ответственности 39-летняя жительница Нижнетавдинского района, обвиняемая в убийстве.

Как установлено следствием, поздним вечером 25 марта 2009 года к одиноко проживающей в с. Андрюшино Нижнетавдинского района Тюменской области женщине пришёл её 25-летний знакомый, работающий вахтовым методом в Тюменской нефтяной компании.

Находясь в состоянии опьянения, гость принялся стучать в дверь, требуя впустить его в дом. Не желая принимать гостей, женщина взяла разделочный нож и, подойдя к двери, спросила, кто пришёл. Услышав голос ранее знакомого ей мужчины, не желая впускать его, хозяйка открыла дверь и ничего не говоря, нанесла ему два удара ножом в висок. Когда потерпевший упал, она подошла и хладнокровно перерезала ему горло, после чего спрятала его труп в сарае.

В течение нескольких дней пропавшего искали его мать и знакомые. Лишь в апреле текущего года один из сельчан пришёл к женщине и поинтересовался, не знает ли она о местонахождении его приятеля, на что хозяйка посоветовала посмотреть в её сарае.

Обнаружив труп, мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. В тот же день подозреваемая была задержана и по решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, заключена под стражу.

Органами предварительного следствия ей предъявлено обвинение в убийстве, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

#Новости#Таня#Происшествия
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