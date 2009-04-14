В Тюмени прошла выставка кошек «Звездный Союз»

На выставку, как на ярмарку – одни приходят на других посмотреть и себя показать. Другие – на поиски четвероногого друга. Можно было приобрести породистого котенка от титулованных родителей или обратиться к представителям «Потеряшек», представившим на стендах портреты и краткие характеристики живых существ, лишенных человеческого добра и ласки. Забавные, самые всевозможные, нарисованные на ватмане коты и кошки, остались висеть на стене до конца выставки и служили напоминанием о проведенном конкурсе детского рисунка.
Выставка проводилась по системе «американский ринг» с присуждением европейских титулов – CAC (класс Открытый) , CACIB (класс Чемпион), CAGCIB (класс Интер Чемпион), CACE (класс Гранд Чемпион) , EGCH (титул Европейский Гранд Чемпион) , WGCH (титул Мировой Гранд Чемпион). Кошки с закрытым титулом EDGH, WGCH имеют возможность продолжать выставочную карьеру, чтобы увеличить рейтинг для получения ежегодных наград, которые выдаются по окончании выставочного сезона кошкам, набравшим наибольшее количество баллов по итогам выставок WCA. Оцениванием животных занимались два московских эксперта – Ирина Токмакова на 1-ом ринге и Людмила Оганесян на 2-ом. Каждый эксперт проводил свой финал, в каждом финале было по 10 победителей. Выход в финал учитывался как титул, в том классе, в котором выставлялась кошка. Также в рамках выставки были проведены специальные ринги – персы и экзоты, все сфинксы.
Кошки выставлялись в 4-ех классах: котята (с 3 до 8 месяцев), чемпионский (с 8 месяцев и старше), кастраты (с 8 мес. и старше), домашние (с 3 месяцев и старше). Титулы присуждались в двух классах - чемпионский и кастраты.
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