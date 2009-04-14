В Тюмени прошла выставка кошек «Звездный Союз»

Выставка проводилась по системе «американский ринг» с присуждением европейских титулов – CAC (класс Открытый) , CACIB (класс Чемпион), CAGCIB (класс Интер Чемпион), CACE (класс Гранд Чемпион) , EGCH (титул Европейский Гранд Чемпион) , WGCH (титул Мировой Гранд Чемпион). Кошки с закрытым титулом EDGH, WGCH имеют возможность продолжать выставочную карьеру, чтобы увеличить рейтинг для получения ежегодных наград, которые выдаются по окончании выставочного сезона кошкам, набравшим наибольшее количество баллов по итогам выставок WCA. Оцениванием животных занимались два московских эксперта – Ирина Токмакова на 1-ом ринге и Людмила Оганесян на 2-ом. Каждый эксперт проводил свой финал, в каждом финале было по 10 победителей. Выход в финал учитывался как титул, в том классе, в котором выставлялась кошка. Также в рамках выставки были проведены специальные ринги – персы и экзоты, все сфинксы.