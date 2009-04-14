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В Москве изготовят ледяное пасхальное яйцо весом в 500 килограммов

14 апреля 2009, 13:31
На Пасху, празднование которой в 2009 году выпало на 19 апреля, в Москве изготовят ледяное яйцо весом в 500 килограммов.

Высота праздничного сооружения составит 2 метра. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Центрального окружного управления департамента культуры Москвы.

Изготовлением яйца займутся скульпторы из "Галереи русской ледовой скульптуры". По словам собеседника агентства, специалисты будут ориентироваться на знаменитые работы Карла Фаберже. Кроме того, скульпторы намерены подать заявку на включение ледяного пасхального яйца в Книгу рекордов Гиннеса.

Ледяное пасхальное яйцо установят 19 апреля, в воскресенье, в парке культуры и отдыха "Красная Пресня", расположенном в центре города.

#Новости#Рекорды#Москва#Таня#Общество
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