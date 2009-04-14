В Москве изготовят ледяное пасхальное яйцо весом в 500 килограммов

Изготовлением яйца займутся скульпторы из "Галереи русской ледовой скульптуры". По словам собеседника агентства, специалисты будут ориентироваться на знаменитые работы Карла Фаберже. Кроме того, скульпторы намерены подать заявку на включение ледяного пасхального яйца в Книгу рекордов Гиннеса.