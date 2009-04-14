В Москве изготовят ледяное пасхальное яйцо весом в 500 килограммов

Высота праздничного сооружения составит 2 метра. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Центрального окружного управления департамента культуры Москвы.
Изготовлением яйца займутся скульпторы из "Галереи русской ледовой скульптуры". По словам собеседника агентства, специалисты будут ориентироваться на знаменитые работы Карла Фаберже. Кроме того, скульпторы намерены подать заявку на включение ледяного пасхального яйца в Книгу рекордов Гиннеса.
Ледяное пасхальное яйцо установят 19 апреля, в воскресенье, в парке культуры и отдыха "Красная Пресня", расположенном в центре города.