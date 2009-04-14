В 2010 году пенсии россиян повысятся с учетом "советского" стажа

Повышение пенсий старшему поколению, по его словам "позволит сократить число тех, кто получал пенсию ниже прожиточного минимума: таких будет около 3,2 миллиона". При этом, отметил президент, "остальным будет установлена социальная доплата из федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации". "В результате в 2010 году выплат пенсионерам ниже прожиточного уровня пенсионера в стране больше не будет", - пообещал он.