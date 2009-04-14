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В 2010 году пенсии россиян повысятся с учетом "советского" стажа

14 апреля 2009, 17:32
Президент РФ Дмитрий Медведев заявил сегодня на экономическом совещании по развитию пенсионной системы страны, что с 1 января будущего года трудовые пенсии россиян будут повышены с учетом "советского" стажа работы.

Это значит, что денежная оценка пенсионных прав, приобретенных до 1 января 2002 года, будет проиндексирована на 10 процентов, плюс по 1 проценту за каждый год общего трудового стажа до 1 января 1991 года.

"В результате, - пояснил Медведев, - средний размер прибавки к пенсии составит для тех, кто старше 70 лет, 1650-1700 рублей; для тех, кто в возрасте 65-60 лет, около 1300, для "молодых" пенсионеров - около 950 рублей".

Повышение пенсий старшему поколению, по его словам "позволит сократить число тех, кто получал пенсию ниже прожиточного минимума: таких будет около 3,2 миллиона". При этом, отметил президент, "остальным будет установлена социальная доплата из федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации". "В результате в 2010 году выплат пенсионерам ниже прожиточного уровня пенсионера в стране больше не будет", - пообещал он.

#Новости#Пенсионеры#Россия#Ксения#Общество
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