Тюменцы увидят фильм «Казанова Феллини»

20 и 22 апреля в Тюменском Доме кино в рамках проекта «Старая лента» будет показан фильм «Казанова Феллини».
В драме знаменитого режиссера Фредерико Феллини главные роли исполнили Дональд Сазерленд и Тина Омон.
Созданная Фредерико Феллини кинематографическая версия безумной жизни известного итальянского авантюриста XVII столетия Джакомо Казановы, путешествующего по городам Европы и проповедующего бессмертную любовь. Среди множеств его любовниц — монахиня, горбатая нимфоманка и старая ведьма, которая убеждена в том, что секс с Казановой повлечет за собой ее превращение в мужчину.
20 апреля показ состоится в кинозале «Колизей» ДНК «Строитель», 22 апреля в кинозале «Паради» ТРЦ «Фаворит».
Начало в 19:00.
Цена билета: 60 рублей.
Телефон для справок - 546-546.