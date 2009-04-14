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Тюменцы увидят фильм «Казанова Феллини»

14 апреля 2009, 15:24
20 и 22 апреля в Тюменском Доме кино в рамках проекта «Старая лента» будет показан фильм «Казанова Феллини».
Сюжет
Тюмень

20 и 22 апреля в Тюменском Доме кино в рамках проекта «Старая лента» будет показан фильм «Казанова Феллини».

В драме знаменитого режиссера Фредерико Феллини главные роли исполнили Дональд Сазерленд и Тина Омон.

Созданная Фредерико Феллини кинематографическая версия безумной жизни известного итальянского авантюриста XVII столетия Джакомо Казановы, путешествующего по городам Европы и проповедующего бессмертную любовь. Среди множеств его любовниц — монахиня, горбатая нимфоманка и старая ведьма, которая убеждена в том, что секс с Казановой повлечет за собой ее превращение в мужчину.

20 апреля показ состоится в кинозале «Колизей» ДНК «Строитель», 22 апреля в кинозале «Паради» ТРЦ «Фаворит».

Начало в 19:00.

Цена билета: 60 рублей.

Телефон для справок - 546-546.

#Новости#Тюмень#Кино#Таня#Культура
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