Тюменцы увидят фильм «Казанова Феллини»

Созданная Фредерико Феллини кинематографическая версия безумной жизни известного итальянского авантюриста XVII столетия Джакомо Казановы, путешествующего по городам Европы и проповедующего бессмертную любовь. Среди множеств его любовниц — монахиня, горбатая нимфоманка и старая ведьма, которая убеждена в том, что секс с Казановой повлечет за собой ее превращение в мужчину.