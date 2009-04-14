Тюменских водителей попросили не поощрять попрошайничество на дорогах

Инвалиды, находящиеся на дороге, с целью получения материальной поддержки от участников дорожного движения – социальное явление, распространившееся в больших городах. К сожалению, Тюмень не исключение. Находясь на дороге, эти люди подвергают свою жизнь опасности и создают аварийные ситуации.
Госавтоинспекция Тюменской области, в целях обеспечения дорожной безопасности, рекомендует водителям транспортных средств не оказывать материальную помощь находящимся на проезжей части и обочинах дорог инвалидам, бродягам и несовершеннолетним. Не потворствуя «дорожному попрошайничеству» вы окажете помощь Госавтоинспекции в пресечении этого явления.
О нахождении на дороге вышеуказанных лиц Вы можете сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 794-610, 794-636, либо в ГИБДД УВД по г. Тюмени по телефону 22-22-08.