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Тюменских водителей попросили не поощрять попрошайничество на дорогах

14 апреля 2009, 14:28
Госавтоинспекция Тюменской области, в целях обеспечения дорожной безопасности, рекомендует водителям транспортных средств не оказывать материальную помощь находящимся на проезжей части и обочинах дорог инвалидам, бродягам и несовершеннолетним.
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Тюмень

Инвалиды, находящиеся на дороге, с целью получения материальной поддержки от участников дорожного движения – социальное явление, распространившееся в больших городах. К сожалению, Тюмень не исключение. Находясь на дороге, эти люди подвергают свою жизнь опасности и создают аварийные ситуации.

Госавтоинспекция Тюменской области, в целях обеспечения дорожной безопасности, рекомендует водителям транспортных средств не оказывать материальную помощь находящимся на проезжей части и обочинах дорог инвалидам, бродягам и несовершеннолетним. Не потворствуя «дорожному попрошайничеству» вы окажете помощь Госавтоинспекции в пресечении этого явления.

О нахождении на дороге вышеуказанных лиц Вы можете сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 794-610, 794-636, либо в ГИБДД УВД по г. Тюмени по телефону 22-22-08.

#Новости#Автомобили#Тюмень#Автовладельцы#Транспорт#Ксения#Общество
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