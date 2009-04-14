Тюменских водителей попросили не поощрять попрошайничество на дорогах

Инвалиды, находящиеся на дороге, с целью получения материальной поддержки от участников дорожного движения – социальное явление, распространившееся в больших городах. К сожалению, Тюмень не исключение. Находясь на дороге, эти люди подвергают свою жизнь опасности и создают аварийные ситуации.