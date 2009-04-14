Тюменских молодоженов приглашают на репетицию свадьбы

18 апреля 2009 года с 20:00 в кафе КАРЕ (ТЦ Новый Магнат) каждой молодой паре будет дана возможность прорепетировать регистрацию своего брака, кинуть свадебный букет, посмотреть коллекцию свадебных платьев от Elle Roshal – Дом эксклюзивной одежды.
Как поясняют организаторы, акция поможет молодоженам почувствовать весеннее настроение и ощутить атмосферу свадебного дня заранее.
Пары, рискнувшие зарегистрировать свои отношения на этой акции, ждет подарок - «поездка на лимузине». Развлекательная программа включает в себя конкурсы-сюрпризы от Александра Созонова, игровые шуточные номера от театра ArtФОРМ и музыкально инструментальный ансамбль от Тюменской Академии Искусств и Культуры.
Вход свободный для всех желающих.