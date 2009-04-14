Тюменских молодоженов приглашают на репетицию свадьбы

Пары, рискнувшие зарегистрировать свои отношения на этой акции, ждет подарок - «поездка на лимузине». Развлекательная программа включает в себя конкурсы-сюрпризы от Александра Созонова, игровые шуточные номера от театра ArtФОРМ и музыкально инструментальный ансамбль от Тюменской Академии Искусств и Культуры.