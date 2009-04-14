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Тюменских молодоженов приглашают на репетицию свадьбы

14 апреля 2009, 16:58
Организация праздничных мероприятий «Мандарин» совместно с хореографическим театром «ArtФОРМ» приглашают на уникальную рекламно-развлекательную акцию «Репетиция Свадьбы».
Сюжет
Отдых

18 апреля 2009 года с 20:00 в кафе КАРЕ (ТЦ Новый Магнат) каждой молодой паре будет дана возможность прорепетировать регистрацию своего брака, кинуть свадебный букет, посмотреть коллекцию свадебных платьев от Elle Roshal – Дом эксклюзивной одежды.

Как поясняют организаторы, акция поможет молодоженам почувствовать весеннее настроение и ощутить атмосферу свадебного дня заранее.

Пары, рискнувшие зарегистрировать свои отношения на этой акции, ждет подарок - «поездка на лимузине». Развлекательная программа включает в себя конкурсы-сюрпризы от Александра Созонова, игровые шуточные номера от театра ArtФОРМ и музыкально инструментальный ансамбль от Тюменской Академии Искусств и Культуры.

Вход свободный для всех желающих.

#Новости#Отдых#Тюмень#Таня#Культура
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