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Тюменские рыбаки, рискуя жизнью, выходят на лед

14 апреля 2009, 14:52
Подвижки льда начались в верховьях рек Тобола и Туры. На некоторых участках наблюдаются открытые водные пространства.
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Тюмень

В это время категорически запрещается переходить реки по льду и очень опасно вести подлёдный лов рыбы. Однако, из года в год находятся отчаянные рыбаки, готовые рисковать жизнью и здоровьем ради своего увлечения.

Кстати, как рассказал и.о. начальника отдела Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин, по иронии судьбы именно в такое опасное время - перед распылением льда - рыба хорошо ловится.

По его словам, больше всего сейчас рыбачат на Пышме и озере Андреевское. Заядлых рыбаков не пугает ничего. Пока, по данным специалистов, несчастных случаев на льду не было. Между тем, по прогнозу, ледоход на Туре может начаться уже на этой неделе.

#Новости#Рыбалка и охота#Тюмень#Ксения#Общество
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