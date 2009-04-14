Тюменские рыбаки, рискуя жизнью, выходят на лед

В это время категорически запрещается переходить реки по льду и очень опасно вести подлёдный лов рыбы. Однако, из года в год находятся отчаянные рыбаки, готовые рисковать жизнью и здоровьем ради своего увлечения.
Кстати, как рассказал и.о. начальника отдела Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин, по иронии судьбы именно в такое опасное время - перед распылением льда - рыба хорошо ловится.
По его словам, больше всего сейчас рыбачат на Пышме и озере Андреевское. Заядлых рыбаков не пугает ничего. Пока, по данным специалистов, несчастных случаев на льду не было. Между тем, по прогнозу, ледоход на Туре может начаться уже на этой неделе.