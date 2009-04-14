США установили рекорд по популярности у туристов

Одной из главных причин роста популярности США среди туристов эксперты называют значительное снижение курса доллара. По данным Министерства национальной безопасности США, 75 процентов иностранцев въезжали в прошлом году на территорию США с целью туризма, 14 процентов - приезжали в рабочие поездки, остальные - по учебе, для временной работы или визитов к родным и близким.