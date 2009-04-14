США установили рекорд по популярности у туристов

Увеличение числа зарубежных гостей произошло за счет туристов и тех, кто въезжал в страну по работе из соседних стран – Мексики и Канады, которые вместе с США образуют зону свободной торговли НАФТА.
Именно на мексиканцев (18,9 миллиона) и канадцев (6,2 миллиона) пришлось более половины приезжающих в США иностранцев. За ними следует Великобритания - 4,6 миллиона, Япония - 3,2 миллиона и Германия - 1,8 миллиона.
Одной из главных причин роста популярности США среди туристов эксперты называют значительное снижение курса доллара. По данным Министерства национальной безопасности США, 75 процентов иностранцев въезжали в прошлом году на территорию США с целью туризма, 14 процентов - приезжали в рабочие поездки, остальные - по учебе, для временной работы или визитов к родным и близким.