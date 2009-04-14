Секрет успеха в бизнесе от тюменских женщин

Поначалу не хватало поддержки. Муж, а из-за него и я сама, не верил, что на пластиковой бижутерии можно заработать деньги. Но я видела, что в интернете продают и не очень хорошие работы, и при этом неплохо зарабатывают, я подумала, чем я хуже? И тогда я каждый день, даже когда не очень хотелось, брала в руки пластику и отрабатывала технику. Потом в творческом центре, куда ходила моя дочь, меня попросили провести семинар. И постепенно я поняла, что мои вещи можно уже отдавать за деньги, и мне не будет стыдно.