Секрет успеха в бизнесе от тюменских женщин

О хорошей работе мечтают многие, но что делать, если в стране кризис, а ты родился женщиной? Число безработных растет, а вакансии не отличаются разнообразием?
На 1 января 2009 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения Тюменской области, составила 7339 человек, 59,05 % из них – безработные женщины. От этого количества 78,4 % - старше 30-ти лет.
27,9 % безработных женщин имеют среднее профессиональное образование, 20,6 % - начальное профессиональное, 20,3 % - среднее (полное) общее образование, 15,6 % - высшее профессиональное образование и 15,6% - имеют основное общее либо не имеют образования.
В банке вакансий около 1300 рабочих мест для женщин. Большая часть из них предназначена для замещения рабочих мест - 60,2 %, 39,8 % - должности служащих. Наиболее востребованной женской специальностью на сегодняшний день является медицинская сестра (16,9 % от всех вакансий для женщин). Из числа рабочих профессий наиболее востребованы уборщики служебных помещений – 153 вакантных рабочих места.
Согласитесь, об этих профессиях мечтают далеко не все. Для трудоустройства женщин органами службы занятости формируется банк вакансий рабочих мест с гибким графиком работы, создаются курсы профессиональной переподготовки, однако практика показывает, что ситуация кардинально не меняется.
Что может сделать женщина, чтобы стать счастливой и богатой? Правильный ответ – открыть свое дело. Вот только какая сфера требует минимальных затрат? Кажется, самый легкий способ начать что-то делать – это продолжить заниматься тем, что вам нравится, извлекая из этого материальную выгоду. Иными словами, чтобы занятие было в удовольствие, нужно сделать хобби своей профессией.
Навскидку можно предложить около десятка видов деятельности, которые, при грамотном подходе, могут приносить немалый доход. Например, у вас хорошо получается шить. Поверьте, в вас нуждаются миллионы людей! Начиная с мелких заказов на пошив одежды, вы можете открыть свое ателье, сделав акцент на одном из видов шитья. Простор для полета фантазии безграничен – вы можете шить только свадебные платья, разрабатывать оригинальные головные уборы или карнавальные костюмы. По той же схеме можно следовать, извлекая выгоду из любого хобби. Любите готовить – откройте уютное кафе с аппетитным меню; изучили все вопросы о воспитании детей – откройте агентство по поиску няни. Главное, подойти к работе творчески, уверенно и разумно.
Корреспондент Nashgorod.ru обратилась за комментариями к тюменкам, отважившимся начать свое дело и работать на себя. Три героини, абсолютно не похожие одна на другую, сошлись во мнении, что для собственного бизнеса, обязательно нужна поддержка близких и вера в себя.
Наталья Кузнецова, директор свадебного агентства «Сибирский мелофон»:
- До того, как я открыла свое свадебное агентство, я работала педагогом в школе и руководила двумя командами КВН. А так как детки эти, которые обладали огромным творческим потенциалом, стали подрастать, и им нужна была какая-то творческая профессия, мы решили создать такую фирму. Почему свадебную? Просто у меня была плохая свадьба, и я решила, что нужно делать людей счастливыми правильно, а не просто сдирая с них деньги.
В первую очередь, это была жажда творческой реализации, а не способ устроить свое финансовое положение. Три года мы работали бесплатно. Я по первому образованию юрист, и знаю, чтобы стать хорошим адвокатом, нужно года 2-3 работать только на имя. Мы пошли по такому же пути. Шли системой проб и ошибок. Учились у фильма «Свадебный переполох», где распорядители – это первые друзья клиентов: у них есть все, у них есть ответ на любой вопрос, и они готовы на что угодно.
Родственники сначала приняли мою идею в штыки. Полсемьи у меня добывает нефть-газ, поэтому они считают, если ты этого не делаешь, то ты ничего не делаешь. Тем не менее, мама меня поддержала, и муж с детьми тоже. А поддержка родственников в таком деле необходима, и моральная, и финансовая. В будущем все равно понадобятся инвестиции, а кредитам я не очень доверяю. Но все же, первое, что необходимо при создании бизнеса, это четкий образ того, что ты хочешь получить в итоге.
Татьяна Главатских, владелец приусадебного хозяйства:
- Я продаю дары своего сада уже около 25 лет. До этого я работала в научно-исследовательском институте. Зарплата была маленькая, но это не главное, мне хватало. Торговля стала естественной потребностью, ведь огород был большой - 25 соток – излишки девать было некуда, цветов, например, было очень много. Выбрасывать жалко, а раздавать все не получалось. Тогда я и начала торговать. Потом начали дом строить, тогда уж деньги понадобились, потом в декрете сидела. Жизнь сама заставила.
Конечно, родственники помогали. Младшая дочь с 8 лет торговала на рынке, старшая – полола грядки. На муже была всегда тяжелая работа – полив, перекопка. Сейчас, чтобы открыть дело, все-таки нужны деньги. Начальный запас необходим. Тем не менее, я уверена, что сейчас ни за что бы не пошла работать в фирму. Хочу работать на себя, и от себя зависеть.
Алена Котенко, дизайнер бижутерии:
- Пластиковой бижутерией я занимаюсь уже десятый месяц. Так получилась, что моего мужа отправили в командировку, и я, как жена декабриста, поехала с ним в в Челябинск. Не ясно было, насколько мы там задержимся, плюс я еще сидела с ребенком. Но так как руки привыкли быть занятыми, я с детства дом оформляла, еще каким-то прикладным искусством занималась, а бижутерию обожала всегда. Когда увидела, что украшения можно делать самостоятельно, то загорелась этой идеей, пошла в канцелярский магазин и купила самую дешевую пластику – «цветик». Слепила дочери бусы, мне это понравилось и пошло-поехало.
Мою вторую работу, резинку и кулончик с божьими коровками, уже хотели купить. Но я решила не продавать изделия до того момента, пока не почувствую, что они достаточно качественные. Конечно, это льстило, потому что если у тебя хотят что-то купить, значит, ты делаешь это хорошо.
Поначалу не хватало поддержки. Муж, а из-за него и я сама, не верил, что на пластиковой бижутерии можно заработать деньги. Но я видела, что в интернете продают и не очень хорошие работы, и при этом неплохо зарабатывают, я подумала, чем я хуже? И тогда я каждый день, даже когда не очень хотелось, брала в руки пластику и отрабатывала технику. Потом в творческом центре, куда ходила моя дочь, меня попросили провести семинар. И постепенно я поняла, что мои вещи можно уже отдавать за деньги, и мне не будет стыдно.
Я продаю свои вещи через интернет и на выставках, но только в том городе, где живу. Мне очень важно знать, что этот человек живет здесь же и может в любой момент снова ко мне обратиться. Для начала собственного дела, мне кажется, женщинам, в первую очередь, не хватает уверенности в себе. Нужно быть уверенным в своих силах, ну и о технических вопросах не забывать.
Надежда Корнеева