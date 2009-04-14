Сайты знакомств будут подбирать партнеров по запаху

Ни для кого не секрет, что каждый человек обладает своим уникальным запахом, который воспринимается окружающими подсознательно и может как притягивать, так и отталкивать. По мнению экспертов, даже при большом совпадении интересов и внешней симпатии одно лишь несоответствие человеческих запахов может свести на нет все высокие чувства.