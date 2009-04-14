Сайты знакомств будут подбирать партнеров по запаху

Знакомство с помощью интернет-сайтов - обычное дело в современном мире высоких технологий. Чтобы не ошибиться с выбором партнера и не потратить зря время при встрече в реальности, разработчики нового сервиса онлайн-знакомств готовы предложить беспрецедентную услугу - компьютерный подбор пары по запаху, сообщают индийские СМИ.
Ни для кого не секрет, что каждый человек обладает своим уникальным запахом, который воспринимается окружающими подсознательно и может как притягивать, так и отталкивать. По мнению экспертов, даже при большом совпадении интересов и внешней симпатии одно лишь несоответствие человеческих запахов может свести на нет все высокие чувства.
Чтобы этого не случилось, сайт компании Basisnote разрабатывает необычную услугу - определение запахов зарегистрировавшихся пользователей с целью найти идеального партнера соискателям любви. Для этого ученые из швейцарского Института интегративной биологии разрабатывают специальный тест, который с помощью слюны будет рассчитывать код индивидуального запаха. Получив свой личный код, его можно будет разместить в своем профайле, после чего каждый зашедший "в гости" пользователь будет автоматически просчитываться системой на предмет совместимости его кода с вашим.
Прохождение теста, по оценкам разработчиков, займет не более 20 секунд, а купить его можно будет в магазинах, сотрудничающих с интернет-провайдером.