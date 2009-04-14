Российские легкоатлеты признались в применении допинга

"За 2008 год у спортсменов было взято 2600 проб, - сообщил Балахничев. - Но раньше существовала проблема с определением эритропоэтина в российской антидопинговой лаборатории. По этому поводу в наш адрес звучала критика со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций, в том числе об этом было сказано и на последнем Совете ИААФ (в середине марта). И буквально через несколько дней нам было доложено о первых двух случаях обнаружения этого препарата".