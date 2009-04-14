Российские легкоатлеты признались в применении допинга

Две положительные допинг-пробы были зафиксированы во время зимнего чемпионата России, прошедшего в феврале в российской столице.
"Спортсмены и их тренеры, естественно, проинформированы о наличии положительных допинг-проб. Мы уже получили от них объяснения, но мне не хотелось бы пока обнародовать подробности. Все-таки есть определенные правила, которые мы должны соблюдать, - сообщил Балахничев. - На вскрытии проб "Б" спортсмены не настаивают".
По словам главы ВФЛА, проверки на эритропоэтин начались с этого года на всех уровнях - начиная от детско-юношеских школ и заканчивая сборной страны.
"За 2008 год у спортсменов было взято 2600 проб, - сообщил Балахничев. - Но раньше существовала проблема с определением эритропоэтина в российской антидопинговой лаборатории. По этому поводу в наш адрес звучала критика со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций, в том числе об этом было сказано и на последнем Совете ИААФ (в середине марта). И буквально через несколько дней нам было доложено о первых двух случаях обнаружения этого препарата".
Как отметил Балахничев, это стало возможным благодаря введению нового оборудования в Российской антидопинговой лаборатории. "Применение новейших методик позволит более жестко контролировать употребление стероидных препаратов, поставит заслон возможным скандалам в отечественном спорте", - подчеркнул собеседник агентства.
Валентин Балахничев напомнил, что в применении эритропоэтина в прошлом году уже были уличены пять российских ходоков - Владимир Канайкин, Алексей Воеводин, Виктор Бураев, Игорь Ерохин и Сергей Морозов. Все они были дисквалифицированы на два года. По мнению Балахничева, повторное употребление легкоатлетами того же самого препарата свидетельствует о мнимой уверенности "некоторых людей, которые хотели бы это использовать, что они могут "проскочить" допинг-контроль".
"Последние события должны лишить этих иллюзий всех, кто считал, что их злоупотребление может остаться ненаказанным", - подчеркнул глава ВФЛА.