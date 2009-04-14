Россиянам оказались неинтересны доходы Медведева

Соответствующие данные были получены в ходе опроса общественного мнения, проведенного специалистами ВЦИОМ.
Больше всего опрошенных россиян (8 процентов) интересуют доходы Путина. 7 процентов заинтересовались декларацией о доходах Жириновского. Между тем соответствующие документы мэра Москвы Юрия Лужкова, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а также депутатов и членов правительства заинтересовали лишь по 2 процента респондентов.
Меньше всего россиянам интересны доходы президента Медведева, спикеров Госдумы Бориса Грызлова и Совета Федерации Сергея Миронова, миллиардера Романа Абрамовича и олигархов (по одному проценту). Более половины россиян (52 процента) заявляют, что вообще не интересуются чужими доходами.
При этом большинство (31 процент) опрошенных положительно отозвались о новом законе, по которому члены правительства должны ежегодно отчитываться о своих доходах. 26 процентов россиян считают, что это хорошее начинание, но российские чиновники смогут обойти его.
Между тем 15 процентов респондентов назвали нововведение "популистской мерой, которая не принесет реальных результатов". Большинство из них оказались жителями Москвы и Санкт-Петербурга, а также сторонниками КПРФ и ЛДПР.
Закон, направленный на борьбу с коррупцией, был подписан Медведевым в конце 2008 года. Весной 2009 года информацию о своих доходах предоставили премьер-министр, вице-премьеры, федеральные министры и высокопоставленные члены администрации президента. Медведева новый закон не коснулся. Тем не менее, он отчитался о своих доходах, заявив, что новые правила должны распространяться и на президента.