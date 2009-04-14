Россиянам оказались неинтересны доходы Медведева

Закон, направленный на борьбу с коррупцией, был подписан Медведевым в конце 2008 года. Весной 2009 года информацию о своих доходах предоставили премьер-министр, вице-премьеры, федеральные министры и высокопоставленные члены администрации президента. Медведева новый закон не коснулся. Тем не менее, он отчитался о своих доходах, заявив, что новые правила должны распространяться и на президента.