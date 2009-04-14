Россия заняла место США на латиноамериканском оружейном рынке

«Основная причина расширения военного и технического сотрудничества с Латинской Америкой заключается в том, что Россия предлагает своим партнерам не только конкурентоспособное оружие и военную технику, но и привлекательные условия покупки», - рассказал заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Виктор Комардин в интервью Defense News.
«Моду» на российское вооружение ввела Венесуэла, которая в 2005 и 2006 годах заключила многомиллиардные контракты с Россией.
По мнению директора московского Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, продвижению на латиноамериканские рынки способствуют те ограничения, которые Соединенные Штаты накладывают на собственное военное и техническое сотрудничество с Латинской Америкой. «Американцы фактически толкнули Чавеса и Моралеса в объятия России», - говорит он.
В частности, аналитик напоминает, что в 2006 году Вашингтон ввёл эмбарго на поставки вооружений Чавесу, которого США обвиняют в поддержке террористических режимов и экстремистских групп, а также, что в 1992 году был принят закон, позволяющий Америке препятствовать другим странам продавать военную технику, в которой использовались компоненты американского производства. Документ фактически запрещает странам НАТО продавать вооружение Венесуэле. Оружие и технику Чавесу продолжает поставлять только Испания.
Еще одним примером, по словам Пухова, стала заблокированная Америкой сделка объемом в 58 миллионов долларов по продаже Боливии семи чешских боевых самолетов Л-159, о которой в январе сообщали новостные агентства. «Моралес теперь будет покупать российскую технику. Это дешево и не подразумевает дополнительных условий», - считает Пухов.
Планы Москвы снабдить Боливию вертолетами были обнародованы на фоне спора о борьбе с наркотиками, разгоревшегося между Ла-Пасом и Вашингтоном и окончательно испортившего отношения Боливии с администрацией Буша.
В сентябре Моралес выслал посла США и запретил в стране деятельность американского Управления по борьбе с наркотиками, которое он обвинил в шпионаже. Кроме того, Москва предлагает своим латиноамериканским клиентам кредиты на покупку российского оружия. Так, Чавес получил в сентябре кредит размером в миллиард долларов, а в феврале российские чиновники говорили о возможности выдачи подобного кредита и Моралесу.
По мнению директора Института Латинской Америки Российской академии наук Владимира Давыдова, возвращение России к роли независимого глобального игрока в последние годы совпало со стремлением латиноамериканских стран найти на мировой арене других партнеров, кроме Соединенных Штатов.
«Эти страны прекрасно знают, что им способен дать Вашингтон, и теперь, естественно, хотят понять, что им может предложить Москва, - считает Давыдов. - Россия, с ее развитой оборонной промышленностью и сильным желанием диверсифицировать рынок своих вооружений, выглядит вполне привлекательной альтернативой США, если речь идет о военном и техническом сотрудничестве».