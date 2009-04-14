Россия заняла место США на латиноамериканском оружейном рынке

В частности, аналитик напоминает, что в 2006 году Вашингтон ввёл эмбарго на поставки вооружений Чавесу, которого США обвиняют в поддержке террористических режимов и экстремистских групп, а также, что в 1992 году был принят закон, позволяющий Америке препятствовать другим странам продавать военную технику, в которой использовались компоненты американского производства. Документ фактически запрещает странам НАТО продавать вооружение Венесуэле. Оружие и технику Чавесу продолжает поставлять только Испания.