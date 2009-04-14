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Посещаемость Nashgorod.ru вновь бьет рекорды

14 апреля 2009, 12:59
Nashgorod.ru бьет рекорды! На этой неделе мы достигли очередной вершины– нас посетили 14,473 человека!

Nashgorod.ru бьет рекорды! На этой неделе мы достигли очередной вершины – нас посетили 14,473 человека! Это почти на две тысячи больше, чем три месяца назад. Большинство из пользователей – жители Тюмени. Мы рады, что наш интернет-портал интересен жителям нашего города! Для вас Nashgorod.ru совершенствуется с каждым новым днем: становится все более полезным и интересным!

Напомним, что в 2009 году интернет-порталу исполнится 7 лет. Это немалый срок для подобных проектов, особенно учитывая то, что RU-зона отмечает в этом году всего лишь свой 14-летний юбилей. За эти годы Nashgorod.ru намного «вырос». Помимо Карты города и Форума добавились новые разделы. Новости, Фотоальбомы, Отдых, Работа – все эти рубрики появились благодаря активности тюменцев. Сегодня с помощью нашего сайта вы можете даже заказать суши или узнать температуру воздуха за окном, не выходя из дома. Благодаря вашему интересу, мы уверены, Nashgorod.ru – это самый популярный информационно-развлекательный интернет-портал в Тюменской области.

#Новости#НашГород.ру#Таня#Общество
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