Похищенную во Франции девочку передали отцу

Жан-Мишель Андре прилетел в Венгрию в понедельник, как только стало известно о задержании его бывшей жены с ребенком. Девочка ожидала отца в местном Центре защиты детства.
За последние два года дочь россиянки и француза была похищена три раза: родители не могут договориться, кому из них воспитывать ребенка. Согласно решению российского суда, девочка должна оставаться с матерью. Французский суд решил, что ребенка должен воспитывать отец.
Жан-Мишель Андре вывез ребенка во Францию в сентябре 2008 года, после этого в России был выдан ордер на арест Андре. Девочка имеет двойное гражданство: согласно российским документам ее зовут Елизавета Исаева.
В марте 2009 года ребенок был снова похищен. Андре заявил, что узнал среди похитителей Ирину Беленькую. 23 марта россиянка была объявлена в международный розыск. Сообщалось, что мать вывезла девочку в Россию, но эти сведения не получили подтверждения.