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Похищенную во Франции девочку передали отцу

14 апреля 2009, 08:55
Трехлетнюю Элизу Андре, дочь россиянки Ирины Беленькой и гражданина Франции Жана-Мишеля Андре, 13 апреля передали отцу в венгерском населенном пункте Нирселеш. Беленькая, которую бывший муж обвиняет в похищении ребенка, задержана и находится в камере предварительного заключения.

Жан-Мишель Андре прилетел в Венгрию в понедельник, как только стало известно о задержании его бывшей жены с ребенком. Девочка ожидала отца в местном Центре защиты детства.

За последние два года дочь россиянки и француза была похищена три раза: родители не могут договориться, кому из них воспитывать ребенка. Согласно решению российского суда, девочка должна оставаться с матерью. Французский суд решил, что ребенка должен воспитывать отец.

Жан-Мишель Андре вывез ребенка во Францию в сентябре 2008 года, после этого в России был выдан ордер на арест Андре. Девочка имеет двойное гражданство: согласно российским документам ее зовут Елизавета Исаева.

В марте 2009 года ребенок был снова похищен. Андре заявил, что узнал среди похитителей Ирину Беленькую. 23 марта россиянка была объявлена в международный розыск. Сообщалось, что мать вывезла девочку в Россию, но эти сведения не получили подтверждения.

#Новости#Франция#Поиск людей#Ксения#Общество
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