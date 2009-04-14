Пермяки приехали перенимать тюменский опыт

Утром в администрации Тюмени гости встретились с главой администрации города Евгением Куйвашевым и руководителями её структурных подразделений. Глава администрации Перми Аркадий Кац поблагодарил тюменских коллег за прием и рассказал, что много слышал о Тюмени, и на сей раз делегация Перми приехала перенять наш опыт. Среди вопросов, заинтересовавших пермяков, – процесс организации работы в области благоустройства, социальной сферы, транспорта и земельных ресурсов.