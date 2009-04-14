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Пермяки приехали перенимать тюменский опыт

14 апреля 2009, 12:22
Сегодня в Тюмень приехала делегация администрации города Перми.
Сюжет
Тюмень

Среди 26 представителей делегации - глава администрации города Перми Аркадий Кац; заместитель главы администрации, курирующий вопросы, связанные с благоустройством, транспортом, потребительским рынком, экологией, Алексей Храпков; начальник управления внешнего благоустройства Николай Уханов; заместитель главы администрации города по социальным вопросам Надежда Кочурова и другие.

Утром в администрации Тюмени гости встретились с главой администрации города Евгением Куйвашевым и руководителями её структурных подразделений. Глава администрации Перми Аркадий Кац поблагодарил тюменских коллег за прием и рассказал, что много слышал о Тюмени, и на сей раз делегация Перми приехала перенять наш опыт. Среди вопросов, заинтересовавших пермяков, – процесс организации работы в области благоустройства, социальной сферы, транспорта и земельных ресурсов.

Как сообщает пресс-служба главы администрации города, гости разделились по секциям и в режиме совещаний начали обмен опытом. В кабинете заместителя главы администрации Тюмени Веры Соловьевой речь пойдет о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, подушевом финансировании в социальной сфере и работе автономных организаций…

Кроме того, пермякам расскажут о нормативно-правовой базе осуществления пассажирских перевозок на уровне Тюменской области и Тюмени, об организационно-управленческой модели общественного транспорта, прибыльности и убыточности городского пассажирского транспорта и системе контроля над осуществлением городских пассажирских перевозок. Гости побывают на предприятиях транспортной инфраструктуры Тюмени и в управе Восточного округа.

#Новости#Тюмень#Пермь#Таня#Политика
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