Перевозки российских авиакомпаний снизились на 20 процентов за квартал

Объем пассажироперевозок авиакомпаниями страны за первые три месяца 2009 года снизился на 20 процентов. По отношению к какому периоду было зафиксировано сокращение, не уточняется.
По данным источника агентства, правительство России намерено оказывать поддержку транспортной отрасли России. На эти цели в федеральном бюджете 2009 года запланировано выделение 559,9 миллиарда рублей. Кроме того, поддержка транспортной отрасли страны предусмотрена в программе антикризисных мер, разработанной правительством России.
В конце марта 2009 года Транспортная клиринговая палата (ТКП) России обнародовала данные по снижению объемов воздушных пассажироперевозок. В феврале 2009 года этот показатель уменьшился на 26,4 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Падение объемов пассажироперевозок в январе текущего года составило 16,7 процента. За январь-февраль показатель уменьшился на 21,7 процента.
Снижение объемов перевозок в первом квартале 2009 года было зафиксировано также и в сфере железнодорожного транспорта. Так, 2 апреля вице-президент РЖД Михаил Акулов сообщил, что снижение пассажироперевозок поездами дальнего следования в первом квартале 2009 года составило 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Грузоперевозки снизились на 27 процентов за квартал.