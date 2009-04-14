Перевозки российских авиакомпаний снизились на 20 процентов за квартал

Снижение объемов перевозок в первом квартале 2009 года было зафиксировано также и в сфере железнодорожного транспорта. Так, 2 апреля вице-президент РЖД Михаил Акулов сообщил, что снижение пассажироперевозок поездами дальнего следования в первом квартале 2009 года составило 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Грузоперевозки снизились на 27 процентов за квартал.