Пациенты Тюменского кардиоцентра стали экспертами по качеству медицинского сервиса

Что касается организации акции, на протяжении двух недель пациенты кардиоцентра будут оценивать работу всех специалистов с помощью специальных карточек: зеленой (отлично), желтой (хорошо), красной (удовлетворительно). Ящики для оценок размещены рядом с кабинетами, где ведут прием врачи-кардиологи и узкие специалисты, а также в отделениях, где проводятся различные исследования (в отделении функциональной и ультразвуковой диагностики, в клинико-диагностической лаборатории и т.д.). Пациенты оценивают работу специалистов по нескольким критериям: профессионализм, отношение специалистов к пациенту (вежливость), скорость обслуживания, достоверность и полнота полученной информации и т.д.