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Пациенты Тюменского кардиоцентра стали экспертами по качеству медицинского сервиса

14 апреля 2009, 15:07
Тюменский кардиоцентр первым среди медицинских учреждений провел акцию по оценке качества медицинского сервиса. На прошлой неделе здесь стартовала акция под названием «Диагностика качества», девизом которой стали слова «Проверь и Оцени».

Владислав Юрьевич Смазнов, заместитель директора по организационно-экономической работе, рассказал: «Сегодня во всех развитых странах мира уделяется большое внимание сервису в медицине. Цель нашей «проверки» – повысить качество своей работы, устранив те недостатки, которые назовут участники акции».

Что касается организации акции, на протяжении двух недель пациенты кардиоцентра будут оценивать работу всех специалистов с помощью специальных карточек: зеленой (отлично), желтой (хорошо), красной (удовлетворительно). Ящики для оценок размещены рядом с кабинетами, где ведут прием врачи-кардиологи и узкие специалисты, а также в отделениях, где проводятся различные исследования (в отделении функциональной и ультразвуковой диагностики, в клинико-диагностической лаборатории и т.д.). Пациенты оценивают работу специалистов по нескольким критериям: профессионализм, отношение специалистов к пациенту (вежливость), скорость обслуживания, достоверность и полнота полученной информации и т.д.

Интересной особенностью проведения акции являются необычные атрибуты. Ими стали картонные фигуры людей в полный рост, которые олицетворяют собой суть акции (улыбающиеся «человечки» держат в руках карточки с оценками). Восемь фигур разместили на разных этажах кардиоцентра, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского кардиоцентра.

Стоит добавить, что на сегодняшний день в сервисные ящики опущено более трехсот карточек.

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