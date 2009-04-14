Пациенты Тюменского кардиоцентра стали экспертами по качеству медицинского сервиса

Владислав Юрьевич Смазнов, заместитель директора по организационно-экономической работе, рассказал: «Сегодня во всех развитых странах мира уделяется большое внимание сервису в медицине. Цель нашей «проверки» – повысить качество своей работы, устранив те недостатки, которые назовут участники акции».
Что касается организации акции, на протяжении двух недель пациенты кардиоцентра будут оценивать работу всех специалистов с помощью специальных карточек: зеленой (отлично), желтой (хорошо), красной (удовлетворительно). Ящики для оценок размещены рядом с кабинетами, где ведут прием врачи-кардиологи и узкие специалисты, а также в отделениях, где проводятся различные исследования (в отделении функциональной и ультразвуковой диагностики, в клинико-диагностической лаборатории и т.д.). Пациенты оценивают работу специалистов по нескольким критериям: профессионализм, отношение специалистов к пациенту (вежливость), скорость обслуживания, достоверность и полнота полученной информации и т.д.
Интересной особенностью проведения акции являются необычные атрибуты. Ими стали картонные фигуры людей в полный рост, которые олицетворяют собой суть акции (улыбающиеся «человечки» держат в руках карточки с оценками). Восемь фигур разместили на разных этажах кардиоцентра, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского кардиоцентра.
Стоит добавить, что на сегодняшний день в сервисные ящики опущено более трехсот карточек.