"Одноклассники" сделали популярные смайлики платными

На платные услуги приходится около половины выручки "Одноклассников". Крупнейшая в России социальная сеть, аудитория которой насчитывает 33 миллиона человек, в конце октября стала первой в Рунете платной сетью. "Одноклассники" берут плату за активацию учетной записи, объясняя это стремлением защитить пользователей от спамеров.