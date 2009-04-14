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"Одноклассники" сделали популярные смайлики платными

14 апреля 2009, 17:36
Социальная сеть "Одноклассники" сделала платным использование в сообщениях смайликов самого пользователя или других участников сети. В их число входят около полутора сотен популярных смайликов и картинок.

Новая услуга называется "Мои смайлики". Ее предлагается оплатить при помощи SMS. "Мои смайлики" дают временную возможность использовать все картинки. Срок действия услуги - 45 дней, стоимость зависит от оператора, но для операторов большой тройки она составляет 130-140 рублей.

Пока бесплатными остались только 50 базовых смайликов и картинок. Они находятся в верхней правой части окна отправки сообщения.

На платные услуги приходится около половины выручки "Одноклассников". Крупнейшая в России социальная сеть, аудитория которой насчитывает 33 миллиона человек, в конце октября стала первой в Рунете платной сетью. "Одноклассники" берут плату за активацию учетной записи, объясняя это стремлением защитить пользователей от спамеров.

#Новости#Интернет#Таня#Общество
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