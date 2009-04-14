Новый дом в Тюмени улыбается городу

В изготовлении «улыбки» использовано порядка 100 мощных ламп, установленных в новых квартирах ГП-1, сообщает Nashgorod.ru ЦДК "ИДЕЯ". Высота «смайлика» - около 20 метров(!). Необычная «улыбка» хорошо видна из центральных районов города в вечернее и ночное время. «Улыбающимся» дом будет до момента его сдачи в эксплуатацию. «Дом будет сдан, как мы и планировали, в 3-м квартале 2009 года, - комментирует Андрей Панасюк, - сейчас ведутся внутренние отделочные работы, как только потеплеет – приступим к завершению отделки фасада, будем заканчивать благоустройство территории».