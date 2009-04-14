Новый дом в Тюмени улыбается городу

Смайлик размером в 6 этажей (фото) – такой креативный подарок городу сделала компания «Партнер-Инвест». На новом, самом высоком в городе жилом доме – ГП-1 в 3-м Заречном специальным образом уставлены лампы, демонстрирующие горожанам замечательную улыбку.
«Для чего эта улыбка? А разве у улыбки может быть цель?»- отвечает вопросом на вопрос директор по маркетингу и продажам ООО «Партнер-Инвест» Андрей Панасюк. - «Мы просто дарим хорошее настроение горожанам, думаю, что позитив не будет всем нам лишним. И потом, внешняя яркость этого дома подчеркивает уникальность нашего проекта. Недаром же ГП-1 называют «жемчужиной» 3-го Заречного», в таком ярком доме его будущих жильцов ждет яркая, интересная жизнь…»
В изготовлении «улыбки» использовано порядка 100 мощных ламп, установленных в новых квартирах ГП-1, сообщает Nashgorod.ru ЦДК "ИДЕЯ". Высота «смайлика» - около 20 метров(!). Необычная «улыбка» хорошо видна из центральных районов города в вечернее и ночное время. «Улыбающимся» дом будет до момента его сдачи в эксплуатацию. «Дом будет сдан, как мы и планировали, в 3-м квартале 2009 года, - комментирует Андрей Панасюк, - сейчас ведутся внутренние отделочные работы, как только потеплеет – приступим к завершению отделки фасада, будем заканчивать благоустройство территории».
Напомним, что 24-х этажный дом ГП-1 в 3-м Заречном (на пересечении улиц Муравленко и пр. Заречный) имеет ряд особенностей, кардинально отличающих его от других жилых зданий Тюмени. Это самый высокий дом в городе, с просторными и комфортными планировочными решениями, панорамным видом из окон, подземным паркингом, круглосуточной службой охраны и многими другими преимуществами комфортной жизни от компании «Партнер-Инвест».