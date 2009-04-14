Ненецкий шаман Иван Ядне - кандидат на звание Верховного шамана России

На звание главного служителя духов страны претендуют шаманы из различных регионов России - Тувы, Алтая, Хакасии, Калмыкии, Иркутской области, Ямала, Москвы и других субъектов.
Как сообщили специалисты журнала «Шаманство», который выступает одним из организаторов конкурса, Ямало-Ненецкий округ представит потомственный ненецкий шаман, сказитель в традиции телтангода, мастер арктического боевого искусства в стиле Хохорей Мин Сэр Нум Ту (Иван Кылалович Ядне).
Иван Ядне родился в 1955 году в Надымском районе. Его отец и дед были шаманами, а старшие братья отца - хранителями сакральной традиции. В 1990 году окончил Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, факультет физической культуры и спорта. С 1990 по 1994 год работал преподавателем военной подготовки и курса валеологии в средней школе-интернате. В это время написал свою первую книгу «Хохорэй мин. Очерки физической культуры ненецкого народа». Вскоре, Иван Ядне уезжает из города в поселок Ныда. Ведет исключительно здоровый образ жизни, много времени уделяет спортивным тренировкам и шаманским медитациям «сей мэбела». Его шаманское имя - Сэр Нум Ту, что означает «Белая молния».
Иван Ядне является тренером по боксу, дзюдо, национальной борьбе народов Севера, самбо и боевому искусству хохорэй мин. Имеет четверых детей. Им написаны, но пока не изданы книги «Мудрость дедов - сказки нашего детства» и «Секреты шамана Сибири. Очерки практического камлания», сообщает ИА «Север-Пресс».
В течение месяца список кандидатов на звание шамана России будет уточняться и корректироваться. Заявку может подать любой гражданин. Сами выборы главного шамана России пройдут в несколько этапов. Сначала путем народного голосования, которое продлится три месяца, будут определены двенадцать претендентов. Затем, в течение трех месяцев, из их числа будут избраны три лидера. А кандидат, набравший наибольшее количество голосов среди троих, будет объявлен Верховным шаманом России.