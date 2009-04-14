Ненецкий шаман Иван Ядне - кандидат на звание Верховного шамана России

Иван Ядне родился в 1955 году в Надымском районе. Его отец и дед были шаманами, а старшие братья отца - хранителями сакральной традиции. В 1990 году окончил Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, факультет физической культуры и спорта. С 1990 по 1994 год работал преподавателем военной подготовки и курса валеологии в средней школе-интернате. В это время написал свою первую книгу «Хохорэй мин. Очерки физической культуры ненецкого народа». Вскоре, Иван Ядне уезжает из города в поселок Ныда. Ведет исключительно здоровый образ жизни, много времени уделяет спортивным тренировкам и шаманским медитациям «сей мэбела». Его шаманское имя - Сэр Нум Ту, что означает «Белая молния».