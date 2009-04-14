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На фасаде Госдумы совместят российский и советский герб

14 апреля 2009, 13:19
До 1 августа 2009 года на фасаде Государственной Думы установят российский герб. При этом старый герб Советского Союза снимать не будут.

Сообщается, что российский герб будет прикреплен над козырьком второго подъезда. По сведениям "МК", его ширина составит 3,5 метра, высота - 3,1 метра.

В окончательном виде проект должен быть согласован с Управлением делами президента РФ. Отмечается, что на установку герба из бюджета выделено 5 миллионов рублей.

Напомним, что вопрос о гербе на фасаде Государственной Думы неоднократно вызывал ожесточенные споры среди депутатов разных созывов.

Часть парламентариев требовала заменить герб СССР на герб России в соответствии с законом "О Государственном гербе РФ", принятом в 2000 году. Он предусматривает, что на зданиях, в которых располагаются органы госвласти, должен быть размещен герб РФ.

Другие требовали сохранить советский герб, ссылаясь на нормативный акт, согласно которому советский герб сохраняется в том случае, если является элементом архитектурного оформления зданий, имеющих историческую ценность.

#Новости#Россия#Гос.Дума#Таня#Политика
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