На фасаде Госдумы совместят российский и советский герб

Сообщается, что российский герб будет прикреплен над козырьком второго подъезда. По сведениям "МК", его ширина составит 3,5 метра, высота - 3,1 метра.
В окончательном виде проект должен быть согласован с Управлением делами президента РФ. Отмечается, что на установку герба из бюджета выделено 5 миллионов рублей.
Напомним, что вопрос о гербе на фасаде Государственной Думы неоднократно вызывал ожесточенные споры среди депутатов разных созывов.
Часть парламентариев требовала заменить герб СССР на герб России в соответствии с законом "О Государственном гербе РФ", принятом в 2000 году. Он предусматривает, что на зданиях, в которых располагаются органы госвласти, должен быть размещен герб РФ.
Другие требовали сохранить советский герб, ссылаясь на нормативный акт, согласно которому советский герб сохраняется в том случае, если является элементом архитектурного оформления зданий, имеющих историческую ценность.