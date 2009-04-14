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МВД РФ предложило брать с водителей деньги за эвакуацию

14 апреля 2009, 13:12
МВД РФ разработало пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают взимание платы за принудительную эвакуацию автомобилей с их владельцев. При этом величину тарифов должны определять сами субъекты федерации.

Депутаты Мосгордумы, рассмотревшие законопроект в понедельник, пока не определились, поддерживать его или нет, а члены комиссии городской думы по безопасности решили создать рабочую группу для более внимательного изучения инициативы МВД, а также пригласить разработчиков этого документа для "обсуждения вопросов".

Как отмечают представители МВД, сейчас расходы на содержание эвакуаторов и стоянок не заложены в федеральный бюджет, а общие затраты на этот вид деятельности составляют около 25 миллиардов рублей в год. Поэтому и эвакуация и хранение автомобилей оплачивается за счет местных бюджетов - перемещение машины и первые сутки ее хранения водителю обходятся бесплатно. Ранее за отмену бесплатной эвакуации уже выступала губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, "законопроект пытается протолкнуть мафия эвакуаторщиков". "Ведь раньше в России в 90 процентов случаев перемещения были незаконными именно из-за того, что она (эвакуация - Лента.ру) была платная. Чаще всего автомобиль стоял без нарушений ПДД, однако это игнорировалось как сотрудниками ГИБДД, так и работниками служб перемещения. Ведь они работают в сговоре", - заявил Похмелкин. Введение платы за эвакуацию, по его мнению, вызовет массовое негодование автовладельцев.

Напомним, что платная эвакуация автомобилей была отменена с 1 июля 2008 года после вступления в силу новой редакции КоАП. Поправку об отмене платы внес Виктор Похмелкин.

#Новости#Автомобили#Законодательство#Транспорт#Ксения#Общество
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