МВД РФ предложило брать с водителей деньги за эвакуацию

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, "законопроект пытается протолкнуть мафия эвакуаторщиков". "Ведь раньше в России в 90 процентов случаев перемещения были незаконными именно из-за того, что она (эвакуация - Лента.ру) была платная. Чаще всего автомобиль стоял без нарушений ПДД, однако это игнорировалось как сотрудниками ГИБДД, так и работниками служб перемещения. Ведь они работают в сговоре", - заявил Похмелкин. Введение платы за эвакуацию, по его мнению, вызовет массовое негодование автовладельцев.