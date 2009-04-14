Кудрин напророчил России полвека экономических трудностей

По словам Кудрина, наилучшая конъюнктура для России была в 2000-2004 годах. Сейчас же мировая экономика переживает трудный период, а спад в США длится в течение нескольких месяцев подряд. Министр отметил, что в 90-е годы рецессия в американской экономике наблюдалась в течение 8 месяцев, а восстановление от нее - в течение 92 месяцев. Сейчас же экономический кризис в США продлится в течение 16-18 месяцев, так что следует ожидать, что на преодоление его последствий уйдет несколько лет.