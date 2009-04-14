Кудрин напророчил России полвека экономических трудностей

Об этом заявил министр финансов Алексей Кудрин.
По словам Кудрина, наилучшая конъюнктура для России была в 2000-2004 годах. Сейчас же мировая экономика переживает трудный период, а спад в США длится в течение нескольких месяцев подряд. Министр отметил, что в 90-е годы рецессия в американской экономике наблюдалась в течение 8 месяцев, а восстановление от нее - в течение 92 месяцев. Сейчас же экономический кризис в США продлится в течение 16-18 месяцев, так что следует ожидать, что на преодоление его последствий уйдет несколько лет.
Поэтому, подчеркнул чиновник, России нужно быть готовой к тому, что вывод страны из кризиса будет не столь быстрым, как в 1999-2000 годах, когда низкие цены на ресурсы сопровождались благоприятными условиями. Особенно сложно будет стране из-за падения объемов мировой торговли. В ВТО прогнозируют сокращение международного товарооборота на 9 процентов только в 2009 году.
Напомним, в начале марта Алексей Кудрин уже сделал подобное заявление относительно будущей внешнеэкономической конъюнктуры. В частности, он сказал, что России не стоит ждать хорошей динамики цен на нефть в течение ближайших 5-10 или даже 50 лет.
Из-за глобального экономического кризиса Россию в 2009 году, вероятно, ожидает первая в XXI веке рецессия. Согласно различным прогнозам, падение ВВП может составить от 2,2 до 5,5 процента. В 2008 году российская экономика выросла на 5,6 процента.
Глобальный экономический кризис начался в США после краха жилищного и ипотечного рынков в 2007 году. Вследствие неурядиц на финансовых рынках сразу несколько ведущих финансово-кредитных учреждений США и Европы обанкротились или были национализированы. По итогам четвертого квартала 2008 года, спад в экономике США стал рекордным с 1950-х годов.
Среди развивающихся рынков сильнее всего пострадал восточноевропейский регион, где несколько стран, включая Латвию и Украину, оказались на грани дефолта. Экономический спад в этих государствах по итогам 2009 года может, по прогнозам специалистов, выражаться двузначными числами.