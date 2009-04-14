Фестиваль "Новая драма" прекратил существование

Об этом сообщает Openspace.ru со ссылкой на запись Михаила Угарова в блоге "Новой драмы".
Угаров пояснил, что "движение "Новая драма" остается, а фестиваля больше нет. Не из-за кризиса. Из принципиальной невозможности договориться друг с другом". Он уточнил, что "Любимовка" (коллективный проект российских драматургов, существующий с 1990 года) продолжит существовать и даже расширится. "Все силы, заряженные на "Новую драму", теперь пойдут на "Любимовку", - пояснил Угаров.
Последняя "Новая драма" прошла в сентябре 2008 года. В марте 2009-го фестиваль впервые покинул столицу и приехал в Пермь.