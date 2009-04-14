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Фестиваль "Новая драма" прекратил существование

14 апреля 2009, 17:51
Фестиваль "Новая драма", посвященный молодой российской драматургии и созданный в 2002 году, не возобновит свою работу. Такое решение приняли его организаторы: Михаил Угаров, Елена Гремина, Эдуард Бояков и Эльвира Боякова.

Об этом сообщает Openspace.ru со ссылкой на запись Михаила Угарова в блоге "Новой драмы".

Угаров пояснил, что "движение "Новая драма" остается, а фестиваля больше нет. Не из-за кризиса. Из принципиальной невозможности договориться друг с другом". Он уточнил, что "Любимовка" (коллективный проект российских драматургов, существующий с 1990 года) продолжит существовать и даже расширится. "Все силы, заряженные на "Новую драму", теперь пойдут на "Любимовку", - пояснил Угаров.

Последняя "Новая драма" прошла в сентябре 2008 года. В марте 2009-го фестиваль впервые покинул столицу и приехал в Пермь.

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