29 мая в Тюменском драматическом театре Евгений Гришковец и Игорь Золотовицкий представят тюменцам спектакль «По По».
В этом спектакле два равноправных партнера рассказывают друг другу (не залу, а именно друг другу) более или менее увлекательные истории, почерпнутые из сочинений Эдгара Аллана По, и забавно перевирают их по ходу изложения. Партнеры никак не обсуждают рассказанное, не лезут со своими комментариями, почти не задают друг другу вопросов. Оба предельно корректны и невыразительны, от них нельзя дождаться никакого «да что ты!», или «ну, а дальше?», или «нет, давай лучше я» - один говорит, другой слушает...
То, что придумал Гришковец, весьма ново, и энергия этого спектакля - как, впрочем, и всех предыдущих - энергия не возвращения к началу, а притяжения к пределу театрального искусства, энергия не зачина, а тупика. Традиция «По По» по существу своему лежит вне традиций европейского театра. Ориентир здесь не греческая игра, высвобождающая страсти, а арабская сказка, их убаюкивающая, не трилогия Эсхила, а «1001 ночь». Одна Шахразада рассказывает свои истории другой Шахразаде, причем - поправимся! -не свои, а как раз чужие, «ничьи» истории. В этом и состоит их особая, рахат-лукумная привлекательность.
Телефоны для справок и заказа билетов – 40-99-33, 91-11-07.