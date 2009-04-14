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Дома на Московском тракте теперь обеспечены водой

14 апреля 2009, 16:28
Звонки от недовольных жителей Московского тракта в ООО «Тюмень Водоканал» перестали поступать. Причиной тому явилась новая насосная станция 3-го подъема, способная обеспечить бесперебойную подачу воды до 5-го этажа всему району от ул. Московский тракт до ул. Пархоменко.
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Тюмень

Станция была запущена в 2007 году, сейчас она вошла в проектную эксплуатацию. Локализация работы на Московском тракте стала оптимальным вариантом, обеспечивающим заданные проектом параметры и сберегая энергию. Как рассказал инженер отдела оптимизации режимов сетей и сооружений ООО «Тюмень Водоканал» Евгений Незамаев, на станции находится три насоса, два из которых работают постоянно, перегоняя от 300 до 500 кубометров воды в час.

Это позволяет обеспечивать нормальное давление в водопроводе во всех квартирах до пятого этажа. «На сегодняшний день звонки из этого района перестали поступать, - сообщил г-н Незамаев, - Если и случаются жалобы, то проблемы в дворовых сетях». Жители, «более высокие», от перебоев с подачей воды не страдают, поскольку каждый двор высотки оборудуется подкачивающей станцией.

Проблемными пока остаются дома в районе Червишевского тракта, на ул. Гастелло, 65, ул. Ставропольская , 15 и 17, ул. Червишевский тракт, 80. Давление в этом квартале достаточное, но диаметры труб заужены, поэтому весь поток воды не может «настичь» жителей вовремя. К 1 июля сотрудники «Водоканала» обещают заменить «проблемный» участок водопровода.

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