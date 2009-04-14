Дома на Московском тракте теперь обеспечены водой

Станция была запущена в 2007 году, сейчас она вошла в проектную эксплуатацию. Локализация работы на Московском тракте стала оптимальным вариантом, обеспечивающим заданные проектом параметры и сберегая энергию. Как рассказал инженер отдела оптимизации режимов сетей и сооружений ООО «Тюмень Водоканал» Евгений Незамаев, на станции находится три насоса, два из которых работают постоянно, перегоняя от 300 до 500 кубометров воды в час.