Британский натуралист призвал сократить численность людей

Фонд Optimum Population был создан в Великобритании в 1991 году. Его активисты считают, что для безопасности планеты численность человеческой популяции, например, в Великобритании должна сокращаться не менее чем на 0,25 процента в год. Один из лозунгов фонда - "Остановитесь на двух" - призывает пары не заводить больше двух детей.