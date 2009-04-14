Британский натуралист призвал сократить численность людей

Сообщение о присоединении Аттенборо к организации появилось на ее сайте.
В сообщении приводятся слова известного автора фильмов о живой природе. По мнению Аттенборо, темпы роста человеческой популяция являются "пугающими" и угрожают безопасности дикой природы. Телеведущий уверен, что основное влияние на экологию оказывают не технологические "достижения" человечества, а увеличение численности людей как таковое. Тем более что в XX веке оно приобрело взрывообразный характер.
Фонд Optimum Population был создан в Великобритании в 1991 году. Его активисты считают, что для безопасности планеты численность человеческой популяции, например, в Великобритании должна сокращаться не менее чем на 0,25 процента в год. Один из лозунгов фонда - "Остановитесь на двух" - призывает пары не заводить больше двух детей.
Представители фонда утверждают, что правительства намеренно скрывают информацию о том, что рост популяций приведет к губительным последствиям для Земли.