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Жители Центрального и Восточного округов смогут задать вопросы администрации Тюмени

13 апреля 2009, 10:02
Завтра, 14 апреля, в 18 часов в МОУ СОШ № 25 (ул. Первомайская, 1) состоится встреча руководителей и специалистов структурных подразделений администрации города Тюмени с жителями жилого района в границах улиц: Ленина – Челюскинцев – Советская – Орджоникидзе.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе главы тюменской администрации, аналогичная встреча пройдет 15 апреля в 18 часов в МОУ СОШ № 92 (ул. Николая Гондатти, 13). На вопросы жителей улиц Широтной – Федорова – 30 лет Победы – Мельникайте ответят представители администрации города Тюмени и специалисты управы Восточного административного округа.

Подобные встречи непосредственно позволяют задать самые важные, на Ваш взгляд, вопросы, касающиеся:

- ввода в эксплуатацию самовольно построенных строений,

- перепланировки и реконструкции жилых помещений,

- благоустройства и ремонта дорог,

- работы структур жилищно-коммунального комплекса,

- работы ТРИЦ и другие.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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