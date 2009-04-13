Жители Центрального и Восточного округов смогут задать вопросы администрации Тюмени

Как сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе главы тюменской администрации, аналогичная встреча пройдет 15 апреля в 18 часов в МОУ СОШ № 92 (ул. Николая Гондатти, 13). На вопросы жителей улиц Широтной – Федорова – 30 лет Победы – Мельникайте ответят представители администрации города Тюмени и специалисты управы Восточного административного округа.