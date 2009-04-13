«Зелёные команды» уберут тюменский мусор

Впервые в Тюмени начинается воплощение экологического проекта «Зелёные команды», который осуществляют Тюменское отделение компании «Кока-Кола Хелленик» и управа Центрального административного округа. Добровольцы в футболках с надписью «Зеленые команды» будут убирать мусор в городских парках отдыха и на территориях, прилегающих к водоемам.
18 апреля «зоной заботы» «Зеленых команд» из числа сотрудников Тюменского отделения компании «Кока-Кола Хелленик» станет берег реки Туры на территории зоны отдыха Заречных микрорайонов, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управы Центрального административного округа.
Организаторы субботника сознательно берут под свою опеку излюбленные, но захламленные горожанами уголки отдыха.
В завершение мероприятия всех участников акции будет ждать приятный сюрприз – обед на свежем воздухе.
Кроме Тюмени, «Кока-Кола Хелленик» проводит экологические «десанты» еще в трех крупных городах: Екатеринбурге, Челябинске и Перми.