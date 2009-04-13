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«Зелёные команды» уберут тюменский мусор

13 апреля 2009, 10:54
Впервые в Тюмени начинается воплощение экологического проекта «Зелёные команды», который осуществляют Тюменское отделение компании «Кока-Кола Хелленик» и управа Центрального административного округа.

Впервые в Тюмени начинается воплощение экологического проекта «Зелёные команды», который осуществляют Тюменское отделение компании «Кока-Кола Хелленик» и управа Центрального административного округа. Добровольцы в футболках с надписью «Зеленые команды» будут убирать мусор в городских парках отдыха и на территориях, прилегающих к водоемам.

18 апреля «зоной заботы» «Зеленых команд» из числа сотрудников Тюменского отделения компании «Кока-Кола Хелленик» станет берег реки Туры на территории зоны отдыха Заречных микрорайонов, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управы Центрального административного округа.

Организаторы субботника сознательно берут под свою опеку излюбленные, но захламленные горожанами уголки отдыха.

В завершение мероприятия всех участников акции будет ждать приятный сюрприз – обед на свежем воздухе.

Кроме Тюмени, «Кока-Кола Хелленик» проводит экологические «десанты» еще в трех крупных городах: Екатеринбурге, Челябинске и Перми.

#Новости#Благоустройство#Природа#Тюмень#Экология#Ксения#Общество
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