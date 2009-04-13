«Зелёные команды» уберут тюменский мусор

Впервые в Тюмени начинается воплощение экологического проекта «Зелёные команды», который осуществляют Тюменское отделение компании «Кока-Кола Хелленик» и управа Центрального административного округа. Добровольцы в футболках с надписью «Зеленые команды» будут убирать мусор в городских парках отдыха и на территориях, прилегающих к водоемам.