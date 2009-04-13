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Законодательному органу власти Ямала исполняется пятнадцать лет

13 апреля 2009, 16:55
В столице Ямала пятнадцатого апреля состоится торжественное заседание Законодательного собрания Ямала, посвященное пятнадцатилетию со дня образования законодательного (представительного) органа государственной власти региона.
Сюжет
Ямал

На торжественном заседании, участие в котором примут депутаты нынешнего и прошлых созывов окружного парламента, их коллеги из соседних регионов, представители исполнительной власти округа, а также почетные гости, будут подведены итоги деятельности законодательной ветви власти региона за пятнадцать лет и отмечены наградами ямальцы, внесшие большой вклад в развитие парламентаризма и создание законодательной базы региона.

В этот же день, до начала торжественного заседания, депутаты проведут очередное заседание окружного парламента, где рассмотрят около сорока вопросов. В ходе заседания депутаты ознакомятся с состоянием окружного законодательства в прошлом году и обсудят поправки в выборное законодательство округа. На рассмотрение депутатов будут вынесены изменения в окружные законы об избирательной комиссии, о выборах депутатов Законодательного собрания ЯНАО, о местных референдумах и муниципальных выборах. Парламентарии обсудят поправки в ряд окружных законов, касающихся социальной защиты населения, прохождения государственной гражданской и муниципальной служб. Кроме того, рассмотрят вопрос о создании постоянной депутатской комиссии Законодательного собрания по развитию на Ямале малого и среднего предпринимательства.

#Новости#Законодательство#Ямал#Таня#Политика
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