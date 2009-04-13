Законодательному органу власти Ямала исполняется пятнадцать лет

В этот же день, до начала торжественного заседания, депутаты проведут очередное заседание окружного парламента, где рассмотрят около сорока вопросов. В ходе заседания депутаты ознакомятся с состоянием окружного законодательства в прошлом году и обсудят поправки в выборное законодательство округа. На рассмотрение депутатов будут вынесены изменения в окружные законы об избирательной комиссии, о выборах депутатов Законодательного собрания ЯНАО, о местных референдумах и муниципальных выборах. Парламентарии обсудят поправки в ряд окружных законов, касающихся социальной защиты населения, прохождения государственной гражданской и муниципальной служб. Кроме того, рассмотрят вопрос о создании постоянной депутатской комиссии Законодательного собрания по развитию на Ямале малого и среднего предпринимательства.