Во вторник Microsoft выпустит сразу 8 "патчей": это самое крупное обновление с октября 2008 года

5 патчей имеют статус критических, из оставшихся обновлений два названы важными и одно – обновлением умеренной важности.
По словам представителей Microsoft, обновления будут решать проблемы в операционной системе Windows версий 2000, XP, Vista, Server 2003 и Server 2008, а также в Internet Explorer, DirectX, Excel, Word и в программах для обеспечения безопасности системы.
Критические уязвимости найдены в операционных системах Windows различных версий, браузере Internet Explorer, а также редакторе электронных таблиц Excel. Эксперты полагают, что в случае с Excel речь идет об уязвимости, обнаруженной в феврале: эта "брешь" позволяет захватить контроль над ПК жертвы через сформированный специальным образом документ в формате .xls.
Вместе с патчами Microsoft выпустит обновленную версию утилиты Windows Malicious Software Removal Tool, предназначенной для поиска наиболее распространенных вирусов, троянов, шпионских модулей и прочих вредоносных компонентов.