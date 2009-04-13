Во вторник Microsoft выпустит сразу 8 "патчей": это самое крупное обновление с октября 2008 года

Критические уязвимости найдены в операционных системах Windows различных версий, браузере Internet Explorer, а также редакторе электронных таблиц Excel. Эксперты полагают, что в случае с Excel речь идет об уязвимости, обнаруженной в феврале: эта "брешь" позволяет захватить контроль над ПК жертвы через сформированный специальным образом документ в формате .xls.