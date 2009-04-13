nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Во вторник Microsoft выпустит сразу 8 "патчей": это самое крупное обновление с октября 2008 года

13 апреля 2009, 17:37
Во вторник, 14 апреля компания Microsoft выпустит восемь обновлений безопасности. Это, как сообщает Security Lab, будет самое крупное обновление с октября 2008 года.

5 патчей имеют статус критических, из оставшихся обновлений два названы важными и одно – обновлением умеренной важности.

По словам представителей Microsoft, обновления будут решать проблемы в операционной системе Windows версий 2000, XP, Vista, Server 2003 и Server 2008, а также в Internet Explorer, DirectX, Excel, Word и в программах для обеспечения безопасности системы.

Критические уязвимости найдены в операционных системах Windows различных версий, браузере Internet Explorer, а также редакторе электронных таблиц Excel. Эксперты полагают, что в случае с Excel речь идет об уязвимости, обнаруженной в феврале: эта "брешь" позволяет захватить контроль над ПК жертвы через сформированный специальным образом документ в формате .xls.

Вместе с патчами Microsoft выпустит обновленную версию утилиты Windows Malicious Software Removal Tool, предназначенной для поиска наиболее распространенных вирусов, троянов, шпионских модулей и прочих вредоносных компонентов.

#Новости#Microsoft#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25