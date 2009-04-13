В Тюмени ветераны войны получат социальные выплаты

В 2009 году продолжится работа с предприятиями, учреждениями и организациями города по привлечению денежных средств на благотворительный счет «Победа» и оказанию спонсорской помощи участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям. По состоянию на 1 апреля 2009 года сумма средств, поступивших на благотворительный счёт «Победа» составляет 2 852 279 рублей, средства со счета планируется использовать по следующим направлениям: приобретение электрических и газовых плит; приобретение электробытовой техники; лечение; приобретение одежды, обуви.