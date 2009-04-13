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В Тюмени ветераны войны получат социальные выплаты

13 апреля 2009, 10:19
Управлением по здравоохранению проводится ряд мероприятий по организации медицинской помощи ветеранам.
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Тюмень

С 1 по 9 мая аптечными предприятиями запланирована акция по отпуску ветеранам и участникам войны безрецептурных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения со скидкой.

В 2009 году продолжится работа с предприятиями, учреждениями и организациями города по привлечению денежных средств на благотворительный счет «Победа» и оказанию спонсорской помощи участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям. По состоянию на 1 апреля 2009 года сумма средств, поступивших на благотворительный счёт «Победа» составляет 2 852 279 рублей, средства со счета планируется использовать по следующим направлениям: приобретение электрических и газовых плит; приобретение электробытовой техники; лечение; приобретение одежды, обуви.

Управлением социальной защиты населения города Тюмени в течение апреля—мая 2009 года ветеранам будут вручены поздравительные открытки, осуществлены компенсационные выплаты. В 2009 году за счёт средств городского бюджета планируется предоставить денежные выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

#Новости#Тюмень#Ветераны#Ксения#Общество
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