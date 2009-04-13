В Тюмени становится «Молодо-зелено»

На открытии искусствовед Наталья Паромова заявила, о том, что часть работ, представленных на выставке, может быть куплена, а деньги, полученные от продажи, пойдут на приобретение принадлежностей для творчества, которые в день закрытия выставки, то есть 1 июня, будут переданы детям из тюменских детских домов «Содружество», «Милосердие» и детского дома № 2. Также можно добровольно пожертвовать деньги в так называемую Копилку Творчества.