В Тюмени становится «Молодо-зелено»

Проект «Легко ли быть молодым» расширяет свои границы, помогая искусству молодых художников не только выйти в свет, обрести своего зрителя, но и помочь тем, кому действительно нужна помощь.
На открытии искусствовед Наталья Паромова заявила, о том, что часть работ, представленных на выставке, может быть куплена, а деньги, полученные от продажи, пойдут на приобретение принадлежностей для творчества, которые в день закрытия выставки, то есть 1 июня, будут переданы детям из тюменских детских домов «Содружество», «Милосердие» и детского дома № 2. Также можно добровольно пожертвовать деньги в так называемую Копилку Творчества.
Куратор выставки, искусствовед Ирина Яблокова представила гостям музея молодых творцов – студентов, обучающихся на художественных и дизайнерских факультетах. После вручила художникам и детям из детских домов, присутствующим на мероприятии, значки с логотипом выставки. Авторы были разных способностей, работы свои выполнили в разных жанрах, показали разные характеры. Молодежь на своих полотнах обращается к теме снов, родного города, к изображению человеческой натуры, портрету, натюрморту. Помимо картин можно увидеть различные сумки, цветастых мишек с глазками-пуговками и носиками-кнопками.
Марина Муратова, дизайнер-график, студент УралГАХА, член правления союза молодых художников, представляющая фирменный стиль выставки и пару личных дорогих сердцу работ, считает, что искусство наших дней не отличается от искусства 70-х, 80-х, 90-х годов. По ее мнению, искусство едино, если им можно помочь сиротам оно должно быть средством.
Художники такие разные и творчество у них разное… Но есть и то, что их объединяет – это желание помочь ближнему. Молодые художники надеются, что их произведения увидят, оценят и купят.