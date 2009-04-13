В Тюмени пройдет выставка, посвященная Юрию Эрвье

Нефтяная отрасль Тюменской области в новейшей истории стала столпом развития экономики региона и страны. Но и она когда-то начиналась с первой разведки, первой скважины, первой баррели «черного золота» и с первых «гигантов геологии». Одним из них был и остается – Юрий-Рауль Эрвье.