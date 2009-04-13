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В Тюмени пройдет выставка, посвященная Юрию Эрвье

13 апреля 2009, 10:59
14 апреля в 14.00 в Музее «Городская Дума» состоится презентация уникальной выставки «Человек, любивший солнце», посвященной 100-летнему юбилею Юрия-Рауля Эрвье. Выставка расскажет о жизни и работе известного тюменского геолога, о пережитых потерях и неожиданных удачах.
Сюжет
Тюмень

Нефтяная отрасль Тюменской области в новейшей истории стала столпом развития экономики региона и страны. Но и она когда-то начиналась с первой разведки, первой скважины, первой баррели «черного золота» и с первых «гигантов геологии». Одним из них был и остается – Юрий-Рауль Эрвье.

С этим именем связано создание геологической отрасли в Тюменской области и формирование топливно-энергетической базы страны. Ю. Г. Эрвье прошел огромный путь от рабочего в геологической партии до зам. Министра геологии СССР.

Во многом благодаря упорству Эрвье, сейчас растут и процветают нефтяные компании Западной Сибири.

Выставка «Человек, любивший солнце» будет работать в течение месяца.

#Новости#Тюмень#Выставки#Таня#Культура
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