В Тюмени пройдет выставка, посвященная Юрию Эрвье

Нефтяная отрасль Тюменской области в новейшей истории стала столпом развития экономики региона и страны. Но и она когда-то начиналась с первой разведки, первой скважины, первой баррели «черного золота» и с первых «гигантов геологии». Одним из них был и остается – Юрий-Рауль Эрвье.
С этим именем связано создание геологической отрасли в Тюменской области и формирование топливно-энергетической базы страны. Ю. Г. Эрвье прошел огромный путь от рабочего в геологической партии до зам. Министра геологии СССР.
Во многом благодаря упорству Эрвье, сейчас растут и процветают нефтяные компании Западной Сибири.
Выставка «Человек, любивший солнце» будет работать в течение месяца.