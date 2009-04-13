В Тюмени прошло открытие фестиваля «Золотой конёк»

Экономические трудности не помешали почти всем творческим коллективам подтвердить свое участие. В первые дни фестиваля прошли спектакли театров из Перми, Казани и Екатеринбурга. Зрители увидели и долгожданный «Психоз. 4.48» театра «Драма № 3» из г. Каменск-Уральский. Несмотря на предупреждение об использовании в спектакле ненормативной лексики, для части публики это стало сюрпризом, и отдельные личности предпочли покинуть зал. Кроме того, звучали реплики «я ожидал большего». Тем не менее, профессионализм актеров и талант режиссера, субъективное мнение не отменяет. Впрочем, будем ждать оценок жюри.