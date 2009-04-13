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В Тюмени прошло открытие фестиваля «Золотой конёк»

13 апреля 2009, 11:25
Открытие IV международного театрального фестиваля-конкурса «Золотой конёк» состоялось 10 апреля в Тюменском драматическом театре. Гостей со всех концов планеты встречал духовой оркестр и культурная элита города.

Экономические трудности не помешали почти всем творческим коллективам подтвердить свое участие. В первые дни фестиваля прошли спектакли театров из Перми, Казани и Екатеринбурга. Зрители увидели и долгожданный «Психоз. 4.48» театра «Драма № 3» из г. Каменск-Уральский. Несмотря на предупреждение об использовании в спектакле ненормативной лексики, для части публики это стало сюрпризом, и отдельные личности предпочли покинуть зал. Кроме того, звучали реплики «я ожидал большего». Тем не менее, профессионализм актеров и талант режиссера, субъективное мнение не отменяет. Впрочем, будем ждать оценок жюри.

Впереди тюменских зрителей ждут спектакли театров из Омска, Новосибирска, Магнитогорска, Томска, Кургана, а также Армении и Узбекистана. Это спектакли без долгих пауз, фантастические сказки, комедии, драмы. Кроме того, в рамках фестиваля планируется проведение «круглых столов», семинаров, мастер-классов и творческих встреч. Пожелаем участникам конкурса удачи и долгожданных побед!

#Новости#Таня#Культура
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