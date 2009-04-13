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В Тюмени по недосмотру матери в бассейне сауны утонул 7-летний ребёнок

13 апреля 2009, 11:39
Следственным отделом по Ленинскому округу Тюмени проводится проверка по факту гибели 7-летнего мальчика.
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Тюмень

Как установлено проверкой, около 01 часа 9 апреля 2009 года компания из четырёх взрослых и ребёнка отдыхала в одной из саун областного центра. Во время застолья мать мальчика потеряла его из виду. Примерно через 10 минут женщина спохватилась и стала искать сына. Обнаружив ребёнка в бассейне, отдыхающие вытащили его из воды и попытались привести в чувство, однако им это не удалось.

Прибывшие на место происшествия врачи «скорой помощи», а также судебно-медицинский эксперт зафиксировали смерть мальчика от утопления.

В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

#Новости#Тюмень#Таня#Происшествия
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