В Тюмени по недосмотру матери в бассейне сауны утонул 7-летний ребёнок

Как установлено проверкой, около 01 часа 9 апреля 2009 года компания из четырёх взрослых и ребёнка отдыхала в одной из саун областного центра. Во время застолья мать мальчика потеряла его из виду. Примерно через 10 минут женщина спохватилась и стала искать сына. Обнаружив ребёнка в бассейне, отдыхающие вытащили его из воды и попытались привести в чувство, однако им это не удалось.