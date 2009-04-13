В Тюмени готовит первый выпуск цыганская школа

Она и учит, и воспитывает, и подает звонки. Тамара Смирнова здесь трудится за весь педагогический состав. Проработав ни один десяток лет с младшими классами, к этим детям долго искала подход. Они не приучены к организованности. Однако приобрести необходимые навыки уже в этом году захотели многие. В этом году в 1 класс просятся уже 80 ребятишек. Но пока для такого количества учащихся здесь маловато места.