В Тюмени готовит первый выпуск цыганская школа

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Перед занятиями их моют, кормят и усаживают за парты. За день через этот класс проходит почти 50 человек. Занимаются в две смены. Здесь и те, кому азы науки впору, и те, кто из школы бежит к собственным детям. Новая тема по математике ученикам дается тяжело.
«Им трудно дается и рисование, и русский, и чтение, но особенно математика, потому что они конкретно мыслят, - говорит учитель начальных классов Тамара Смирнова. - Допустим, есть металлолом, они понимают. Есть деньги - понимают. А вот что-то отвлеченное уже - нет. Приходится все переводить в другие единицы».
Она и учит, и воспитывает, и подает звонки. Тамара Смирнова здесь трудится за весь педагогический состав. Проработав ни один десяток лет с младшими классами, к этим детям долго искала подход. Они не приучены к организованности. Однако приобрести необходимые навыки уже в этом году захотели многие. В этом году в 1 класс просятся уже 80 ребятишек. Но пока для такого количества учащихся здесь маловато места.
Название «цыганская школа» - далеко не точное, уверяют в городском департаменте образования. На самом деле, речь идет о двух классах, которые формально относятся к соседней школе №39. Только учатся дети в доме барона цыганского табора.
«Заниматься в одном кабинете несколько классов не могут. Максимум два класса - первая и вторая смена. Поэтому, когда мы встречались на этом объекте со всеми заинтересованными лицами, был разговор о том, что будут освобождены все помещения, которые находятся на первом этаже жилого дома. И это позволит реально рассматривать вопрос о выдаче лицензии. Но пока этого не сделано», - рассказал директор департамента образования администрации Тюмени Павел Креков.
Перебраться на второй этаж барон обещал еще в прошлом году. Но воз и ныне там. Тем временем, уверяет, что дело движется, и вместо второго этажа, строит планы - расширить не столько здание, сколько программу обучения, ввести физкультуру, труд и все, что нужно знать школьнику.
Сами дети пока не очень понимают вокруг чего спор - учатся в тесноте, да не в обиде. Им пока и существующего количества предметов хватает. И хотя в классе еще нет круглых отличников, первая учительница уже стала предметом для подражания. За глаза ее зовут Баронессой.
Достигнут ли эти ребята таких вершин - жизнь покажет. Но одну ступеньку почти осилили - 4 начальных класса, пусть и в школе с одной комнатой.