Тюменцы увидят фильм «Неслужебное задание–2. Взрыв на рассвете»

6 и 8 мая в Тюменском Доме кино будет показан фильм «Неслужебное задание–2. Взрыв на рассвете».
В драме Виталия Воробьева снялись Павел Майков, Евгений Пронин, Дмитрий Клоков, Кирилл Плетнев, Лариса Наумкина.
События фильма разворачиваются в наши дни. Во время учений десантники натыкаются на систему мин времен Великой Отечественной. Тогда немцы планировали взорвать находившуюся рядом дамбу. Помочь разминировать ее может только старик Серба, живущий в соседнем селе… И тут всплывает история героя «Неслужебного задания», в 1943 году воевавшего в этих местах.
Сеанс посвящается празднованию 64-летия Великой Победы.
Показ фильма пройдет в кинозале «Колизей» ДНК «Строитель», начало в 15.00.
Цена билета - 50 рублей.
Справки по телефону: 546-546.