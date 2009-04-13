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Тюменцы увидят фильм «Неслужебное задание–2. Взрыв на рассвете»

13 апреля 2009, 11:59
В драме Виталия Воробьева снялись Павел Майков, Евгений Пронин, Дмитрий Клоков, Кирилл Плетнев, Лариса Наумкина.
Сюжет
Тюмень

6 и 8 мая в Тюменском Доме кино будет показан фильм «Неслужебное задание–2. Взрыв на рассвете».

В драме Виталия Воробьева снялись Павел Майков, Евгений Пронин, Дмитрий Клоков, Кирилл Плетнев, Лариса Наумкина.

События фильма разворачиваются в наши дни. Во время учений десантники натыкаются на систему мин времен Великой Отечественной. Тогда немцы планировали взорвать находившуюся рядом дамбу. Помочь разминировать ее может только старик Серба, живущий в соседнем селе… И тут всплывает история героя «Неслужебного задания», в 1943 году воевавшего в этих местах.

Сеанс посвящается празднованию 64-летия Великой Победы.

Показ фильма пройдет в кинозале «Колизей» ДНК «Строитель», начало в 15.00.

Цена билета - 50 рублей.

Справки по телефону: 546-546.

#Новости#Тюмень#Кино#Таня#Культура
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