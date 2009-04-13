Тюменцы увидят фильм «Неслужебное задание–2. Взрыв на рассвете»

События фильма разворачиваются в наши дни. Во время учений десантники натыкаются на систему мин времен Великой Отечественной. Тогда немцы планировали взорвать находившуюся рядом дамбу. Помочь разминировать ее может только старик Серба, живущий в соседнем селе… И тут всплывает история героя «Неслужебного задания», в 1943 году воевавшего в этих местах.