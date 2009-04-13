Тюменцам в пример: В пригороде Екатеринбурга могут появиться квартиры по цене 500 тысяч рублей

В Березовском разработали уникальный проект доступного жилья. Своими руками энтузиасты решили построить дом, однокомнатная квартира в котором будет стоить всего лишь полмиллиона рублей.
В среднем однокомнатная квартира в городе-спутнике Екатеринбурга стоит порядка полутора миллионов. Можно найти плохонькую за миллион, но не дешевле. Однако, в очередной раз понажимав на кнопки калькулятора, понимаешь - расчеты вполне реалистичны.
Дерзкая идея пришла в голову друзьям-строителям Олегу Антошкину и Евгению Синицыну. У Олега подрастает сын, у Евгения - четверо взрослых детей. Рано или поздно молодежь захочет вылететь из гнезда, а некуда - денег на отдельное жилье в семьях нет. И вот, Олег и Евгений подумали: ведь можно объединиться с такими же страждущими.
Дом будут строить 20 семей. Купят в складчину земельный участок площадью 10 - 15 соток. В Березовском можно найти подходящий вариант за миллион - полтора. Каждая семья должна будет внести 50 - 75 тысяч в качестве первоначального взноса.
Идеальный вариант - дом в три этажа, общей площадью порядка 700 квадратных метров. Дело в том, что трехэтажное здание не считается высотным, поэтому не потребуется проводить дорогостоящую госэкспертизу. Потребуются только согласования с архитектурным бюро города, с коммунальными службами по подключению к инженерным сетям и собственно проект. Типовой вариант проекта за небольшую сумму сделают в любом специализированном бюро.
В стремлении построить действительно доступное жилье, березовчане решили экономить на всем. Планируется, что до половины строительных работ молодежь выполнит самостоятельно. А стройматериалы можно покупать оптом и самые дешевые.
По предварительным расчетам, площадь дома составит 672 "квадрата": 20 квартир по 28,6 квадратного метра плюс пять "квадратов" общественных площадей - лестничных клеток и коридоров. Антошкин и Синицын, опытные строители с многолетним стажем, посчитали, что с учетом высокой интенсивности личного труда членов кооператива доступный дом можно будет построить за два года, затратив порядка 10 миллионов рублей. При этом одна квартира будет стоить полмиллиона, а стоимость квадратного метра не превысит 15 тысяч рублей.
- Недавно состоялось организационное собрание, - рассказывает корреспонденту "РГ" идейный вдохновитель проекта Олег Антошкин. - Пришло 28 человек, еще несколько позвонили, так что на один домик мы, можно считать, желающих набрали. Сейчас усиленно ищем землю, ведь от стоимости участка будет зависеть и сумма первоначального взноса, и окончательная цена квартир. Может быть, удастся получить поддержку местной власти. Конечно, покупать землю у города невыгодно: все муниципальные участки выставляются на тендер, а торги нам не потянуть, слишком дорого. Идеальный вариант, если получится взять землю в аренду - это сведет к минимуму первоначальные затраты. Не получится - будем искать подходящий участок у частных лиц.
Энтузиасты планируют создать некоммерческое партнерство "Молодежный жилищный кооператив" (МЖК) и все важные и спорные вопросы решать исключительно на общем собрании, путем обсуждения и голосования. В администрации города про МЖК уже знают и даже готовы помогать.
- Реализовать эту идею реально, - считает заведующая отделом по делам молодежи администрации Березовского городского округа Ирина Пономарева. - Главное, чтобы во главе встал опытный лидер, который будет управлять процессом. Если ребята зарегистрируются как некоммерческое партнерство, они могут рассчитывать на нашу поддержку. Это и консультации, и помощь в оформлении документов, и информационное сопровождение.
Проект можно назвать уникальным. Различные молодежные жилищные программы реализуются и на муниципальном, и на областном, и на федеральном уровнях, но в любом случае основным организатором и спонсором выступает власть. Здесь же инициативу проявили граждане.
Среди строителей поговаривают, что если попытка возродить самстрой окажется удачной - это будет настоящая бомба.
Ульяна Вылегжанина