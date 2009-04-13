Тюменцам в пример: В пригороде Екатеринбурга могут появиться квартиры по цене 500 тысяч рублей

- Недавно состоялось организационное собрание, - рассказывает корреспонденту "РГ" идейный вдохновитель проекта Олег Антошкин. - Пришло 28 человек, еще несколько позвонили, так что на один домик мы, можно считать, желающих набрали. Сейчас усиленно ищем землю, ведь от стоимости участка будет зависеть и сумма первоначального взноса, и окончательная цена квартир. Может быть, удастся получить поддержку местной власти. Конечно, покупать землю у города невыгодно: все муниципальные участки выставляются на тендер, а торги нам не потянуть, слишком дорого. Идеальный вариант, если получится взять землю в аренду - это сведет к минимуму первоначальные затраты. Не получится - будем искать подходящий участок у частных лиц.