Тюменские водоемы стали чище

По состоянию на 10 апреля было проверено 47 организаций, расположенных в водоохраной зоне. По результатам проверок было составлено 16 актов обследования, выдано 32 предписания, составлено четыре протокола об административных правонарушениях за ненадлежащее санитарное состояние территорий предприятий и прилегающих территорий.
В результате проверок было отмечено, что по сравнению с 2008 годом санитарное состояние территорий водоохранных зон значительно улучшилось.
Острым вопросом в настоящее время остаётся ненадлежащее состояние территорий частного сектора города, в том числе состояние склонов логов в Калининском административном округе, где выявлено самое большое загрязнение территории твёрдыми бытовыми отходами.