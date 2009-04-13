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Тюменские водоемы стали чище

13 апреля 2009, 16:07
Управлением по экологии совместно с представителями управ административных округов города, с целью исключения загрязнения воды в реке Туре и её притоках, внутренних водоёмах твёрдыми и жидкими бытовыми отходами, нефтепродуктами, токсичными веществами в границах города Тюмени, были проверены места общего пользования в границах административных округов, расположенных на территории водоохранных зон.

По состоянию на 10 апреля было проверено 47 организаций, расположенных в водоохраной зоне. По результатам проверок было составлено 16 актов обследования, выдано 32 предписания, составлено четыре протокола об административных правонарушениях за ненадлежащее санитарное состояние территорий предприятий и прилегающих территорий.

В результате проверок было отмечено, что по сравнению с 2008 годом санитарное состояние территорий водоохранных зон значительно улучшилось.

Острым вопросом в настоящее время остаётся ненадлежащее состояние территорий частного сектора города, в том числе состояние склонов логов в Калининском административном округе, где выявлено самое большое загрязнение территории твёрдыми бытовыми отходами.

#Новости#Благоустройство#Природа#Тюмень#Вода#Экология#Ксения#Общество
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