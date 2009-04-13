Тюменские водоемы стали чище

Управлением по экологии совместно с представителями управ административных округов города, с целью исключения загрязнения воды в реке Туре и её притоках, внутренних водоёмах твёрдыми и жидкими бытовыми отходами, нефтепродуктами, токсичными веществами в границах города Тюмени, были проверены места общего пользования в границах административных округов, расположенных на территории водоохранных зон.

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