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Тюмень получит новые медицинские корпуса

13 апреля 2009, 16:49
В 2009 году в пользование планируется ввести здание 35-коечного корпуса на базе областного онкологического диспансера.

Об этом сообщил журналистам директор департамента здравоохранения Андрей Кудряков. Кроме того, в поселке Лесобаза готовится к сдаче 13 поликлиника, также департамент участвует в строительстве нейрохирургического центра, расположенного в д. Патрушева.

Новый корпус перинатального центра на улице Даудельной также планируется ввести в 2009 году. Сейчас это здание готово на 90%, остались лишь внутренние отделочные работы. Сроки ввода здания напрямую зависят от финансовых условий, пояснил Андрей Кудряков. Ситуация осложняется тем, что перинатальный центр - это лечебное учреждение федерального подчинения.

#Новости#Медицина#Тюмень#Здоровье#Ксения#Общество
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