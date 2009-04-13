Тюмень получит новые медицинские корпуса

Новый корпус перинатального центра на улице Даудельной также планируется ввести в 2009 году. Сейчас это здание готово на 90%, остались лишь внутренние отделочные работы. Сроки ввода здания напрямую зависят от финансовых условий, пояснил Андрей Кудряков. Ситуация осложняется тем, что перинатальный центр - это лечебное учреждение федерального подчинения.