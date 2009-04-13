Тюмень получит новые медицинские корпуса

Об этом сообщил журналистам директор департамента здравоохранения Андрей Кудряков. Кроме того, в поселке Лесобаза готовится к сдаче 13 поликлиника, также департамент участвует в строительстве нейрохирургического центра, расположенного в д. Патрушева.
Новый корпус перинатального центра на улице Даудельной также планируется ввести в 2009 году. Сейчас это здание готово на 90%, остались лишь внутренние отделочные работы. Сроки ввода здания напрямую зависят от финансовых условий, пояснил Андрей Кудряков. Ситуация осложняется тем, что перинатальный центр - это лечебное учреждение федерального подчинения.