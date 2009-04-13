Средняя розничная цена бензина в РФ упала ниже 18 рублей

Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ.
В частности, бензин марки А-76 подешевел на 0,4% - до 15,92 руб./л, марки Аи-92 на 0,4% - до 18,23 руб./л, марки Аи-95 на 0,4% - до 20,71 руб./л. Цена на дизельное топливо сократилась на 1% - до 18,99 руб./л.
Удешевление бензина было зафиксировано в 28 центрах субъектов РФ, в том числе в Ростове-на-Дону - на 3,5%, где цены на бензин марки А-76 (Аи-80 и т. п.) снизились на 4,5%. В 51 центре субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели.
Увеличение средних цен на автомобильный бензин зарегистрировано в четырех центрах субъектов РФ. Наиболее существенно они выросли в Горно-Алтайске (Республика Алтай) - на 1,8%. В Москве и Санкт-Петербурге бензин в среднем за неделю подешевел на 0,7% и 1,2% соответственно.