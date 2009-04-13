Средняя розничная цена бензина в РФ упала ниже 18 рублей

Удешевление бензина было зафиксировано в 28 центрах субъектов РФ, в том числе в Ростове-на-Дону - на 3,5%, где цены на бензин марки А-76 (Аи-80 и т. п.) снизились на 4,5%. В 51 центре субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели.