Синдром хронической усталости набирает силу

И хотя этот недуг активно изучается, причины его возникновения, а тем более методы лечения, до сих пор остаются для медиков загадкой.
Повышенная температура, мышечная слабость, увеличение шейных лимфоузлов и бессонница – вот только некоторые симптомы этого таинственного состояния, которое было признано болезнью в 1984 году, после того, как в США была отмечена целая череда случаев беспричинного упадка сил. Неведомый недуг тут же получил название «синдром хронической усталости», и стал занимать умы ведущих нейропсихологов мира, однако, несмотря на все их усилия, сведений о СХУ не так уж много, зато жертв – предостаточно.
Согласно медицинской статистике, СХУ особенно подвержены люди в возрасте от 30 до 45 лет, перфекционисты и трудоголики, стремящиеся к лидерству, но при этом совершенно не умеющие отдыхать. Причем женщин среди них значительно больше, чем мужчин. «Такие «универсальные солдаты» могут многие годы напряженно работать без праздников и выходных, не заботясь о том, что у человеческого организма, как у механического робота, однажды может попросту кончиться завод, – предупреждает психолог Екатерина Барметова. – И тогда ни о каких трудовых достижениях, да и просто о продолжении полноценной профессиональной деятельности не может быть и речи».
Болезнь, принимая форму острого респираторного заболевания, в итоге превращается в изматывающую, выбивающую из привычного ритма жизни, усталость, от которой не спасает ни сон, ни даже продолжительный отпуск. И здесь уже не важно, что послужило причиной СХУ: вирусная инфекция, как утверждают одни ученые, или нарушение регуляции центральной нервной системы, на чем настаивают другие. Главное, что избавление от этого недуга потребует целого комплекса мероприятий, индивидуально составленного лечащим врачом.
Но, как известно, болезнь легче предотвратить, нежели лечить, поэтому всем, кто забывает о себе в гонке за недостижимыми высотами, врачи рекомендуют подумать о своем здоровье и периодически устраивать настоящий отдых с умеренными физическими нагрузками, положительными эмоциями и новыми впечатлениями. Также нелишне проверить свой иммунный статус и при необходимости пройти курс иммунореабилитации. Заядлым трудоголикам стоит определить для себя четкий режим дня с указанием персональной «нормы выработки», чтобы не было соблазна повторить подвиг Стаханова. Но главное – не отказывать себе в простых удовольствиях вроде похода в кино или посиделок с друзьями, а в случае обнаружения тревожных симптомов – немедленно обращаться к врачу.