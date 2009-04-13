Синдром хронической усталости набирает силу

Согласно медицинской статистике, СХУ особенно подвержены люди в возрасте от 30 до 45 лет, перфекционисты и трудоголики, стремящиеся к лидерству, но при этом совершенно не умеющие отдыхать. Причем женщин среди них значительно больше, чем мужчин. «Такие «универсальные солдаты» могут многие годы напряженно работать без праздников и выходных, не заботясь о том, что у человеческого организма, как у механического робота, однажды может попросту кончиться завод, – предупреждает психолог Екатерина Барметова. – И тогда ни о каких трудовых достижениях, да и просто о продолжении полноценной профессиональной деятельности не может быть и речи».